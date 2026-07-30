El puerto egipcio en el que se incendiaron dos buques por un dron opera con normalidad

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El Cairo, 30 jul (EFE).- La Autoridad Portuaria de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, confirmó este jueves que su actividad operativa sigue desarrollándose «sin interrupciones», después de que las autoridades del país árabe aseguraran que el incendio en dos buques producido ayer fue causado por un dron, sin determinar su procedencia.

«La actividad operativa en el puerto continúa desarrollándose con plena eficiencia. Las distintas terminales y muelles mantienen un flujo regular de llegada y salida de buques, mientras que las operaciones de carga, descarga y manipulación de mercancías de todo tipo prosiguen conforme a los niveles operativos establecidos», afirmó la autoridad en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Aclaró que el puerto sigue prestando «servicios marítimos y logísticos las 24 horas del día, sin interrupciones, para atender las necesidades de las líneas navieras y de los usuarios del puerto», al tiempo que apuntó que «las operaciones de movimiento de mercancías se desarrollan con normalidad en todos los sectores del puerto».

El Gobierno egipcio confirmó hoy que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, el incendio -controlado ayer mismo- que afectó a dos buques en el puerto de Damieta fue causado por un dron.

Sin embargo, aclaró que «nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente, y las autoridades competentes continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto».

De confirmarse que la procedencia del aparato fuera de Irán o de algunos de sus aliados, sería la primera vez que Egipto se ve involucrado en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el pasado 28 de febrero.

Ayer, Arabia Saudí atacó por primera vez, en coordinación con Washington, a las milicias proiraníes en Irak -aliadas de Teherán- después de que estas tuvieran como objetivo en los últimos días la infraestructura energética en el reino árabe.

Una fuente de seguridad egipcia dijo ayer a EFE, bajo condición de anonimato, que el incendio fue provocado «por un dron de origen y afiliación desconocido» que tuvo como objetivo «un tanque de almacenamiento estadounidense en el puerto de Damieta».

Asimismo, descartó que el dron fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes del Yemen, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio.

Por su parte, la empresa de seguridad marítima Ambrey aseveró en su página web que «un buque de GNL (gas natural licuado) de propiedad griega y bandera de Bermudas fue alcanzado por al menos un dron», mientras que «una instalación flotante de almacenamiento de GNL de propiedad de EE.UU. con bandera de las Islas Marshall» también sufrió el impacto en el puerto de Damieta. EFE

ar-ijm/pcc