El río Litani, histórica demarcación en las guerras entre Líbano e Israel

Redacción internacional, 4 mar (EFE).- El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del Litani, un río que históricamente ha funcionado como demarcación en las guerras entre Israel y el Líbano.

En 1978, cuando Israel penetró en el Líbano con el fin de sofocar a las guerrillas palestinas y alejarlas de la frontera, llamó a esa operación «operación Litani».

La ocupación de la franja de territorio entre el río y su frontera, se prolongó hasta el año 2000 y cuando Israel evacuó lo que denominaba la «franja de seguridad» en el sur del Líbano, la milicia chií Hizbulá se hizo fuerte en la zona.

En el verano de 2006, las tropas israelíes avanzaron de nuevo hasta el Litani durante una nueva incursión en el sur del Líbano que obligó a decenas de miles de libaneses a huir al norte del río.

Tras el alto el fuego, que comenzó el 14 de agosto de ese año, los libaneses volvieron a ocupar sus casas al sur del Litani y el Ejército libanés desplegó a 15.000 soldados en la zona, en cumplimiento de la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano entre Israel y Hizbulá.

Esta resolución establecía un área desmilitarizada entre la Línea Azul (la divisoria entre Israel y Líbano) y el río Litani.

En octubre de 2024, durante los combates entre Hizbulá e Israel que siguieron a la guerra de Gaza entre Israel y la organización palestina Hamás que comenzó en octubre de 2023, el ejército israelí penetro en territorio libanés y realizó operaciones en la zona oriental del río Litani, a unos seis kilómetros de la frontera israelí con el sur del Líbano.

El río más importante del Líbano

Su nombre, tomado probablemente del latín Leontes, el Litani está 30 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y Líbano y es el más grande del Líbano, con 140 kilómetros entre su nacimiento, en el valle de la Bekaa (este del país), y su desembocadura en el mar Mediterráneo, al norte de la ciudad de Tiro.

Tras seguir un curso norte-sur entre las montañas del Monte Libano y el Antelíbano, cerca de la localidad de Maryayún gira hacia el oeste y atraviesa unas espectaculares gargantas de 275 metros de alto antes de llegar al Mediterráneo.

El curso del Litani, también llamado río Qasimiyah a partir de Maryayún, históricamente ha separado la comunidad chií del Líbano, al sur del río, de la suní, al norte, mientras que las aldeas cristianas se encuentran repartidas por todo el país.

El río es además una importante fuente de agua para todo el país: riega el valle de la Bekaa y constituye además el aprovisionamiento principal para el sur del país, y en concreto la ciudad de Tiro, tercera más poblada del Líbano.

Las aguas del Litani irrigaban alrededor de 6.000 hectáreas de tierras agrícolas en el sur del Líbano hasta los ataques de 2024, que paralizaron temporalmente parte del sistema.

En particular, la parte final del río constituye una de las áreas más extensas de irrigación en el país, con más de 3.000 hectáreas, y discurre casi paralela a la frontera con Israel, situada unos 30 kilómetros más al sur.

El Litani es también la fuente del mayor pantano del sur del país, el Qaroun, de 11 kilómetros cuadrados, donde está la «presa del Litani», de 60 metros de alto y 1.350 de largo, construida en 1959.

El pantano sirve además para regular el riego de buena parte del valle de la Bekaa y el sur del país. EFE

