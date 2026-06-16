El Reino Unido anuncia 70 nuevas sanciones contra la flota clandestina de Rusia

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Londres, 16 jun (EFE).- El Gobierno del Reino Unido anunció este martes 70 nuevas sanciones dirigidas a la flota clandestina utilizada para transportar petróleo y gas rusos, y a las redes financieras empleadas para evadir las sanciones occidentales.

En un comunicado, el Ejecutivo laborista precisó que intensifica la vigilancia sobre quienes se sospecha que facilitan el comercio ilícito de petróleo del presidente ruso, Vladímir Putin, imponiendo nuevas sanciones a las aseguradoras de buques.

La medida afecta a empresas y oficiales del servicio de inteligencia GRU, sospechosos de participar en la adquisición encubierta de tecnología occidental para el Ejército ruso.

El primer ministro británico, Keir Starmer, señala en la nota que «estas sanciones van dirigidas a los buques, el dinero y los actores que sustentan la economía de guerra rusa y que, a su vez, amenazan la seguridad europea».

«En colaboración con nuestros aliados del G7 -añade-, seguiremos aumentando la presión sobre Putin y su círculo de colaboradores hasta que la maquinaria bélica rusa se detenga y la paz regrese a nuestro continente.»

Por su parte, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, afirma en el comunicado que «mientras el Kremlin recurre a tácticas cada vez más turbias para sostener su guerra, desde su envejecida flota clandestina hasta redes financieras secretas, el Reino Unido se mantiene a la vanguardia en su desmantelamiento».

«Estas sanciones atacan directamente el núcleo de estos esfuerzos opacos, con el objetivo de debilitar la maquinaria bélica de Putin y defender la seguridad del Reino Unido. Junto con nuestros aliados del G7, el Reino Unido apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario», puntualiza la ministra.

El pasado fin de semana, el Reino Unido interceptó un petrolero ruso cuando atravesaba el Canal de la Mancha. El petrolero -cargado con una cantidad indeterminada de crudo- pertenece a la llamada ‘flota fantasma’ rusa, creada en 2022 para eludir las sanciones impuestas a Moscú por la invasión y guerra contra Ucrania. EFE

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