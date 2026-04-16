El Reino Unido elabora planes en caso de una escasez de alimentos por la guerra en Irán

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Londres, 16 abr (EFE).- El Gobierno británico admitió este jueves que elabora planes de contingencia en caso de que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán provoque una escasez de alimentos, después de que se filtrase a los medios esta posibilidad.

El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, salió al paso de una información publicada este jueves en el diario The Times que indica que el Reino Unido puede afrontar escasez de pollo, cerdo y otros alimentos este verano si el conflicto armado continúa.

En declaraciones a Radio Times, Kyle afirmó que la ciudadanía debe estar tranquila porque el Gobierno está elaborando planes de contingencia y admitió que las filtraciones «son muy perjudiciales».

«Pero cuando la gente las lea, debe tener la seguridad de que estamos llevando a cabo este tipo de planificación y de que estamos elaborando este tipo de escenarios», agregó.

El responsable de Comercio indicó que él participa en las reuniones del Gobierno para abordar esta posible emergencia y que el primer ministro, Keir Starmer, la analiza personalmente.

En otras declaraciones a Sky News, Kyle dijo que el suministro de dióxido de carbono, utilizado sobre todo para la conservación de alimentos, «no es una preocupación» para el Ejecutivo (el 13 % de los compuestos químicos y fertilizantes que se comercian en el mundo pasa por Ormuz).

«Si algo de esto cambia, se lo comunicaré al público con antelación para que podamos prepararnos, pero ahora mismo, la gente debería seguir como hasta ahora, disfrutando de la cerveza, de la carne, de las ensaladas», subrayó.

Fuentes del supermercado Tesco, uno de los más importantes del país, informó de que están en «contacto permanente» con el Gobierno para apoyar estos planes de contingencia, pero que hasta el momento no se ha detectado ningún problema con los proveedores.

Según la información de The Times, un colapso en el suministro de dióxido de carbono puede ser un problema por la falta de hielo seco para refrigerar las reservas de sangre, órganos y vacunas. EFE

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