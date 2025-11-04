El republicano Sliwa dice ser la mejor opción para la seguridad de Nueva York

2 minutos

Nueva York, 4 nov (EFE).- El candidato del partido republicano a la Alcaldía de Nueva York, Curtis Sliwa, afirmó este martes que su historial en materia de seguridad es mejor que el de sus dos oponentes con los que compite por la ciudad.

Sliwa, que ya votó de forma anticipada el pasado 25 de octubre, acompañó este martes por la mañana a su esposa a votar y se reivindicó como «la única opción para encerrar a los criminales».

«Creo que incluso mis adversarios entenderían que no pueden comparar su experiencia en el metro con la mía, que lo recorro a diario, donde los Guardian Angels han patrullado durante más de 46 años», dijo desde una estación de metro en Coney Island, recoge la cadena CBS.

Sliwa criticó también a los republicanos que opinan que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones, asegurando que «es un partido de principios y parece que lo han olvidado».

Por su parte, el candidato del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, votó a primera hora en un centro habilitado en la escuela secundaria Frank Sinatra School of Arts en el barrio de Astoria, en Queens.

Antes también lo hizo el independiente Andrew Cuomo, que emitió su voto en Manhattan y calificó esta elección como «la más importante» de su vida, dando a entender que decidiría el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata, recoge The New York Times.

El republicano Sliwa, el demócrata Mamdani y el independiente Cuomo, exgobernador de Nueva York, compiten en unas elecciones sobras las que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a Mamdani de «comunista» e incluso ha pedido el voto por Cuomo.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9 % frente a un 39,4 %, y Sliwa, que aspira por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, según informó la cadena CBS. EFE

jta/jco/lar

(foto) (vídeo)