El rey Felipe VI asiste a la confirmación de los príncipes daneses Vincent y Josephine

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Berlín, 18 abr (EFE).- El rey de España, Felipe VI, asistió este sábado a la confirmación de los príncipes daneses Vincent y Josephine, mellizos ambos de quince años, en un desplazamiento no oficial en el que acompañó a la familia real danesa en este sacramento religioso.

A las puertas de la Capilla del Palacio de Fredensborg, una construcción barroca del siglo XVIII situada en el noreste danés, junto al lago Esrum y a unos 40 kilómetros de Copenhague, Felipe VI fue recibido por la reina María de Dinamarca.

El rey de España posó también junto a los príncipes mellizos bajo la atenta mirada de la monarca danesa y en presencia de su homólogo danés, Federico X de Dinamarca.

La ceremonia de confirmación de los príncipes era de carácter privado y estuvo oficiada por el confesor real de Dinamarca, el obispo luterano Henrik Wigh-Poulsen.

Pese al carácter privado de la confirmación de los príncipes, la Casa Real de Dinamarca autorizó a la prensa que se tomaran fotos a la entrada de la capilla, en una ceremonia que comenzó a las 9.00 GMT. EFE

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