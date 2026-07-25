El rol clave que jugaron los humedales en una ciudad del sur de Chile durante el temporal

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Sebastián Silva

Santiago de Chile, 25 jul (EFE).- Mientras distintas localidades de gran parte de Chile sufrieron inundaciones y desbordes de ríos durante el fuerte temporal que dejó al menos 13 fallecidos en los últimos días, la ciudad sureña de Valdivia resistió a las lluvias y mostró una enorme capacidad para absorber el exceso de agua gracias a un elemento muy característico de su ecosistema: su red de humedales.

Ubicada a 870 kilómetros al sur de Santiago, Valdivia tiene 77 humedales urbanos y otros 10 periurbanos, que ocupan cerca del 15 % de su territorio y están integrados en la ciudad.

La capital regional de Los Ríos acaba de confirmar el papel de estos ecosistemas como barrera natural frente a los eventos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, consideran los expertos.

«La importancia de los humedales radica en que son parte del sistema hidrológico», explicó a EFE la investigadora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, Margarita Jans, quien señaló que funcionan como amortiguadores al recibir grandes volúmenes de agua durante lluvias intensas.

Claudia Hidalgo-Corrotea, investigadora del BIOMA Lab de la Universidad de Santiago de Chile, subrayó por su parte a EFE que estos ecosistemas «son grandes aliados, ya que pueden protegernos de catástrofes absorbiendo y disminuyendo el volumen del caudal aguas abajo, protegiendo así a gran parte de la población afectada».

Diseñar con la naturaleza

Desde el norte altiplánico hasta la Patagonia, en el extremo austral, Chile alberga cerca de 40.000 humedales, que cubren millones de hectáreas y que le convierten en uno de los países con mayor diversidad en el mundo en este tipo de ecosistemas.

Del total, 16 tienen reconocimiento internacional como Sitios Ramsar, la distinción más importante que existe para estos ecosistemas a nivel mundial.

Esta denominación, sin embargo, no los protege de todo: la minería, la expansión urbana, la sequía y la contaminación son factores de alto riesgo para su conservación.

Jans advirtió que la degradación o el relleno de humedales reduce la resiliencia de las ciudades porque fragmenta el sistema hidrológico, elimina hábitats y reemplaza infraestructura natural por «infraestructura gris», que resulta más costosa, requiere mayor mantenimiento y no entrega los mismos beneficios ambientales.

«La naturaleza tiene memoria», afirmó la investigadora, quien explicó que rellenar un humedal no elimina su condición hidrológica, por lo que esos terrenos mantienen una mayor probabilidad de anegarse.

Para Jans, los humedales deben incorporarse a la planificación urbana como infraestructura funcional, capaz de gestionar aguas lluvias, regular temperaturas, ofrecer espacios públicos, conservar biodiversidad y fortalecer la adaptación de las ciudades frente a eventos meteorológicos extremos.

«Lo más inteligente y conveniente es aprender de la naturaleza y diseñar con ella, no en contra de ella», subrayó.

«Pueden salvar vidas»

Valdivia fue oficialmente reconocida como Ciudad Humedal por la Convención Ramsar en julio de 2025, transformándose en la primera ciudad de Chile y una de las primeras de América Latina en recibir esta distinción internacional, que destaca el compromiso local con la protección de sus ecosistemas acuáticos.

El académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile Alberto Alaniz señaló a EFE que Valdivia no es la única ciudad chilena donde los humedales han jugado un rol clave y recordó que humedales ubicados en sectores de Concepción ayudaron a absorber la energía de las olas durante el tsunami de 2010.

«El crecimiento urbano debe respetar la distribución de estos cuerpos de agua, permanentes o temporales, manteniéndolos como zonas excluidas de urbanización», aseveró.

En esa línea, Hidalgo-Corrotea sostuvo que «un buen manejo y entendimiento de estos cuerpos de agua puede salvar vidas e infraestructuras».

China y varios países de la Unión Europea ya incorporan en sus planes territoriales infraestructura verde (vegetación) y azul (cuerpos de agua) para aumentar la resiliencia urbana.

Durante el huracán Sandy en 2017 en Estados Unidos, recordó Hidalgo-Corrotea, «se evidenció cómo los humedales costeros evitaron una pérdida económica de 625 millones de dólares en daños estructurales al retener la fuerza de las inundaciones y tsunamis».

«El cambio climático hace recurrentes los eventos extremos, por lo que es imperante ocupar como una plantilla el camino del agua que dejó esta catástrofe, para conocer qué lugares debemos proteger y no construir sobre estos», concluyó la experta. EFE

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