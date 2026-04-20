El salario medio en Cuba: 6.930 pesos (13 dólares al cambio informal), subida insuficiente

3 minutos

La Habana, 20 abr (EFE).- El salario estatal promedio se situó el año pasado en Cuba en los 6.930 pesos (CUP), el equivalente a casi 58 dólares al cambio oficial, pero apenas 13 dólares según el cambio informal, de acuerdo a datos difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Este sueldo para funcionarios y trabajadores de empresas estatales supone un incremento interanual de casi el 19 %, pero sigue siendo claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los hogares, según los expertos.

El economista independiente Pavel Vidal estimó que la inflación real se situó el año pasado en el entorno del 70 % (pese a que la oficial cerró el ejercicio en el 14 %) y su colega Omar Everleny estimó que una pareja precisaba sólo para gastos básicos (alimentación, transporte, internet, ropa y aseo personal) 45.401 pesos al mes a finales de 2024.

Entre 2016 y 2025, el salario estatal promedio se multiplicó por nueve, según la ONEI.

Sin embargo, en ese mismo período se produjo un fuerte deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias, derivado de un incremento de precios no recogido por las estadísticas oficiales.

Esta fuerte inflación (la oficial reconoce que los precios se multiplicaron por 4,6 entre 2021 y 2025) se debe a una fallida unificación monetaria, el descenso de los ingresos por divisas y la caída de la producción nacional, que llevó a Cuba a importar el 80 % de lo que consume.

A modo de comparación, la ONEI informó recientemente que la libra (450 gramos) de lomo de cerdo en La Habana costaba entre 900 y 980 pesos, y que un huevo rondaba los 100 pesos en todas las provincias del país.

Por sectores de actividad, el mayor salario medio es el de la Construcción (15.320 pesos), seguido por el de Suministro de electricidad, gas y agua (13.073 pesos).

En el otro extremo se sitúan los profesionales del Comercio y la reparación de efectos personales (4.728) y los de Cultura y deporte (5.208 pesos).

Según la ONEI, en la parte baja de la tabla se encuentran asimismo los empleados de Educación (5.600 pesos) y la Salud pública y asistencia social (6.635 pesos), dos profesiones emblemáticas dentro del sistema cubano.

Por regiones, La Habana registró los salarios medios más elevados (7.911 pesos); y la Isla de la Juventud (5.582) y Guantánamo (5.783), los más bajos, en un ranking que evidencia los vínculos entre salarios y distancia a la capital.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace más de seis años. La combinación de la pandemia, las sanciones estadounidenses y políticas internas fallidas agravaron problemas estructurales de la economía nacional.

El bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla desde principios de enero agravó aún más la situación, prolongando los largos apagones que sufre el país y paralizando casi por completo la actividad económica. EFE

jpm/seo