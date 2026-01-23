El secretario de Seguridad de México recibe a director del FBI para coordinar acciones

Ciudad de México, 23 ene (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó este viernes de que recibió la visita del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, para fortalecer la coordinación y el intercambio de información en medio de las presiones de Washington para que México refuerce el combate contra el narcotráfico.

En una publicación en redes sociales, García Harfuch señaló que se realizaron dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otra con la Oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el funcionario, en los encuentros con Patel y con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas” para la detención de “generadores de violencia” y de “objetivos prioritarios” que impactan a ambos países.

El encuentro coincide con el anuncio de la detención en México del exolímpico canadiense Ryan James Wedding, el sexto fugitivo más buscado por Estados Unidos en el último año por cargos de tráfico de droga y que estaba vinculado al cartel de Sinaloa.

El secretario Harfuch también afirmó que el director del FBI partió este viernes rumbo a Estados Unidos “llevando consigo a dos objetivos prioritarios”: una persona no estadounidense que, dijo, fue detenida por autoridades mexicanas y figuraba entre “los 10 más buscados por el FBI”, y un ciudadano canadiense que, agregó, se entregó “voluntariamente” el jueves en la Embajada de Estados Unidos.

El funcionario mexicano agregó que acordó con Patel continuar el trabajo coordinado “en beneficio de ambas naciones”, “con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, y que la coordinación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información con el propósito de fortalecer la seguridad en México y Estados Unidos.

Precisamente esta semana, México informó del traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados «una amenaza real para la seguridad» y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales.

Se trata de la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, después de las dos realizadas en 2025 en medio de las crecientes presiones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los carteles del narcotráfico.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra organizaciones del crimen organizado en México, algo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes. EFE

