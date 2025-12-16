El sector siderúrgico brasileño alerta sobre «riesgo de colapso» ante importaciones chinas

2 minutos

São Paulo, 16 dic (EFE).- La industria siderúrgica brasileña está lidiando con una crisis significativa causada por un volumen récord de importaciones de acero de China, con la producción a la baja y pérdidas de empleo e inversión, según alertó este martes la patronal del sector.

La producción de acero en Brasil caerá un 2,2 % en 2025 con respecto al año pasado, hasta las 33,1 millones de toneladas, debido a las compras al exterior que han alcanzado su cifra mayor en los últimos 15 años, incluso con la tasa de importación del 25 % impuesta a inicios de año por el Gobierno brasileño, reportó el Instituto Acero Brasil en conferencia de prensa.

Según cálculos del instituto, la medida de defensa comercial del 25 % termina siendo de solo 7,2 %, debido a acuerdos comerciales, como Mercosur-Egipto, regímenes aduaneros especiales e incentivos fiscales a nivel estatal.

Asimismo, la patronal denuncia que China, responsable por el 64 % de las importaciones brasileñas de acero, adopta una política gubernamental de incentivos y subsidios, que permite a sus acerías reducir los precios por debajo del costo de producción.

En ese contexto, las «prácticas de competencia desleal» del gigante asiático causaron la pérdida de 5.000 puestos de trabajo y el recorte de más de 2.500 millones de reales (más de 450 millones de dólares) en inversiones en el sector.

Si la tendencia actual persiste y no se producen cambios visibles en el panorama externo, la patronal estima que las importaciones registrarán otro año de crecimiento en 2026, con una variación del 10 %; la producción debería sufrir otra caída del 2,2 %, y las ventas internas deberían caer un 1,7 %.

Por ello, insta al Gobierno brasileño a «adoptar rápidamente mecanismos de defensa comercial más eficaces» ya que, de intensificarse el escenario actual, existe «un riesgo de mayor paralización de plantas y pérdida de empleos».

«Los empleos e inversiones recortados en la industria siderúrgica brasileña son el precio que Brasil paga por no poder reaccionar contra las importaciones predatorias a la misma velocidad que se observa en países como Estados Unidos, la Unión Europea y México», afirmó el presidente del Consejo Directivo de la patronal y presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter.EFE

adm/mp/gpv