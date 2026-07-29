El servicio Starlink de Elon Musk empieza a operar en Irak

Compartir

2 minutos

El Cairo, 29 jul (EFE).- El servicio de internet por satélite de Starlink, propiedad de la compañía estadounidense SpaceX del billonario Elon Musk, comenzó a operar oficialmente este miércoles en Irak, según confirmó el jefe del órgano ejecutivo de la Comisión de Medios y Comunicaciones (CMC) del país árabe, Baligh Abu Kalal.

En un comunicado difundido por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), el responsable de la autoridad de telecomunicaciones anunció que la red satelital ya se encuentra plenamente activa y desplegada en todo el territorio iraquí.

Con esta puesta en marcha, Irak se suma a la reducida lista de países del mundo árabe en los que opera la firma de Musk, presente hasta ahora únicamente en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán, el Yemen y Jordania.

La activación de Starlink llega en pleno impulso de las relaciones bilaterales entre Bagdad y Washington, abordado recientemente en la capital iraquí por el primer ministro, Ali al Zaidi, y el enviado especial de la Presidencia de EE.UU. para Irak y Siria, Tom Barrack, quienes celebraron la concesión de la licencia para ofrecer internet de primer nivel en el país.

El despliegue de la tecnología sigue a la gira oficial realizada por Al Zaidi a EE.UU. este mes – su primer viaje al extranjero tras asumir el cargo en mayo-, que culminó con la firma de 48 acuerdos de cooperación en sectores como petróleo, finanzas y tecnología en reuniones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y directivos de gigantes estadounidenses.

Asimismo, la llegada de empresas norteamericanas se enmarca en los compromisos asumidos entre Irak y EE.UU. para garantizar la seguridad del tejido empresarial estadounidense ante las amenazas de grupos armados proiraníes, en paralelo a los planes del Gobierno iraquí para el desarme y disolución de las milicias que operan fuera del control estatal.

Este miércoles al menos 20 miembros de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) murieron y 32 resultaron heridos en un ataque lanzado de madrugada por Arabia Saudí y Estados Unidos contra varias de sus sedes en Irak.

Starlink es una red de internet por satélite de la empresa SpaceX, propiedad de Musk, diseñada para ofrecer conexión de banda ancha en distintas partes del mundo, especialmente en zonas remotas o con poca infraestructura terrestre. EFE

arb/ijm/mb