El suizo-dominicano Rubén Vargas, tras casi 2 meses de baja, se lesiona de nuevo

Sevilla, 12 ene (EFE).- El extremo suizo del Sevilla Rubén Vargas, tras cerca de dos meses de baja por una dolencia muscular, sufrió este lunes en el partido ante el Celta una nueva lesión apenas 6 minutos después de reaparecer, tras pararse en seco con el balón y echarlo fuera del campo al sentir un pinchazo en una pierna.

El internacional suizo de origen dominicano había saltado al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en el minuto 58, en sustitución de Gerard Fernández ‘Peque’, pero sólo seis minutos después sufrió ese lance desafortunado después de controlar en solitario un balón que le sirvió el francés Batista Mendy en la banda izquierda y, triste y decepcionado, se tapó la cara con su camiseta.

Vargas, quien fue reemplazado en el minuto 67 por el belga Adnan Januzaj, recibió el apoyo y el cariño de sus compañeros antes de retirarse, impotente y cabizbajo, a los vestuarios del estadio sevillista.

Rubén Vargas, de 27 años, sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en la segunda parte del encuentro del 24 de noviembre frente al Espanyol.

En su momento, el jugador nacido en Suiza decidió integrar la selección de ese país y no la dominicana, de donde son oriundos sus padres.

Hasta su breve reaparición este lunes frente al Celta, que cerró la decimonovena jornada y la primera vuelta de LaLiga EA Sports, esta dolencia le había impedido al suizo de origen dominicano disputar los siete últimos partidos, cinco de la competición liguera (Betis, Valencia, Oviedo, Real Madrid y Levante) y dos de la Copa del Rey (Extremadura y Alavés). EFE

