El superávit fiscal primario de Argentina creció 20,5 % en febrero

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Buenos Aires, 16 mar (EFE).- Argentina registró en febrero pasado un superávit fiscal primario de 1,41 billones de pesos (996,9 millones de dólares), un 20,5 % más que en igual mes de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

El resultado primario de febrero implica sin embargo una caída del 54,8 % respecto al superávit registrado en enero pasado.

Según informó el Ministerio de Economía, el país suramericano tuvo en febrero un superávit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) por 144.421 millones de pesos, con una caída interanual del 53,5 %.

El dato marca, además, un drástico descenso respecto al superávit financiero por 1,1 billones de pesos de enero pasado.

En febrero los ingresos totales crecieron un 21,2 % interanual, mientras que los gastos primarios treparon un 21,3 %.

Se registraron pagos de intereses de deuda por 1,26 billones de pesos.

En el primer bimestre del año, Argentina acumuló un superávit primario de 4,53 billones de pesos, con un alza interanual del 25,4 %, mientras que el superávit financiero ascendió a 1,24 billones de pesos, un 37,2 % más que en igual período de 2025.

El superávit financiero logrado en los primeros dos meses del año equivale al 0,1 % del PIB, mientras que el resultado primario equivale al 0,4 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo al Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB. EFE

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