El Supremo de Brasil mantiene en prisión a un banquero que ha señalado a altas autoridades

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São Paulo, 20 mar (EFE).- La Segunda Sala del Tribunal Supremo de Brasil mantuvo en prisión preventiva, por unanimidad, al banquero Daniel Vorcaro, investigado por un escándalo de corrupción que ha salpicado a altas autoridades del país, según informó la corte.

El magistrado Gilmar Mendes, decano del Supremo, emitió este viernes su voto y se sumó de manera parcial al relator del caso, André Mendonça, y a los otros dos jueces de la sala en una audiencia celebrada de forma virtual.

Vorcaro, detenido por segunda vez el pasado 4 de marzo, era el dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente en noviembre por el Banco Central de Brasil, en medio de una investigación por un fraude millonario mediante la venta de títulos de crédito falsos.

Mendonça decretó, a petición de la Policía Federal, prisión preventiva para Vorcaro por sospechas de que intentó coaccionar a testigos y ordenar atentados contra periodistas en el marco del proceso.

Sin embargo, el conocido como ‘Caso Master’, considerado por el Gobierno como el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, ha cobrado una enorme relevancia a partir de la exclusiva lista de contactos del que era su propietario.

La prensa local ha filtrado mensajes de Vorcaro que relatan numerosos encuentros con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con senadores y diputados, autoridades del Banco Central y jueces del Supremo, donde tramita su caso.

Los jueces de la máxima instancia judicial del país salpicados son José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, quienes han negado cualquier tipo de nexo ilícito con el banquero.

Uno de los reportes de la prensa desveló que la familia de Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, el Tayayá Aqua Resort, a un cuñado del banquero investigado, llamado Fabiano Zettel, por unos 6,6 millones de reales (unos 1,2 millones de dólares).

No obstante, después de esa venta, realizada en 2021, el juez siguió viajando semanalmente al complejo de ocio, donde posee una casa, según la prensa.

Toffoli es miembro de la Segunda Sala del Supremo y se declaró impedido en el caso.

En relación a De Moraes, el diario ‘O Globo’ reveló que Vorcaro intercambió mensajes con el magistrado horas antes de su primera detención, en noviembre pasado, según una pericia de la Policía Federal en uno de los celulares del banquero. EFE

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