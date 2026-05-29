El TEDH examina 2 denuncias contra Italia por no entregar a la CPI a un responsable libio

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París, 29 may (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo indicó este viernes que ha comunicado a Italia antes de examinarlas dos denuncias en su contra de otros tantos inmigrantes que se quejan de que Roma no entregara a la Corte Penal Internacional (CPI) a un antiguo responsable libio al que acusan de torturas.

Los dos denunciantes, identificados como Y y Z para preservar su identidad, consideran que Italia violó sus derechos al negarse a ejecutar el mandato de arresto de la CPI contra Osama Elmasry Njeem, el que fue jefe de la policía paramilitar libia.

Njeem había sido detenido en Italia el 19 de enero de 2025 sobre la base de una demanda del fiscal de la CPI, pero al cabo de dos días quedó en libertad y pudo volver a Libia después de que el Tribunal de Apelación de Roma rechazó la validación de ese arresto.

Uno de los demandantes es un sudanés que huyó de su país en 2018 y llegó a Italia en junio de 2022, tras haber pasado por Libia, donde estuvo detenido en centros que eran controlados por Njeem, y que alega haber sido torturado y obligado a luchar en un grupo militar dirigido por el responsable libio.

El segundo es una mujer de Costa de Marfil que se fue de su país cuando era todavía menor en dirección a Libia, donde fue sometida a una forma de esclavitud y a abusos sexuales antes de estar internada en la cárcel de Mitiga, donde afirma haber sido objeto de torturas y violencia sexual a manos, entre otros, de Njeem, que era el director.

Esta migrante consiguió escapar de Libia y llegar a Italia en barco en 2017.

El uno y la otra sostienen que la negativa italiana de entregar a Njeem a la CPI constituye una negación a que se les haga justicia y, por tanto, que se puedan atender sus denuncias de vulneración de derechos básicos.

La notificación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un procedimiento previo al examen de una demanda, y no significa que vaya a ser admitida a trámite, algo que se decide en un estadio posterior. Simplemente, es para pedir al país concernido que precise su posición. EFE

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