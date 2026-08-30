El Tigres UANL saca un empate sin goles en el estadio del Santos Laguna

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Torreón (México), 29 ago (EFE).- El Tigres UANL sobrevivió pese a jugar unos diez minutos con un hombre menos para empatar sin goles ante Santos en un partido de pocas emociones en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

El argentino Juan Brunetta, por los visitantes; y el español Francisco Villalba, por el Santos, desperdiciaron las jugadas más claras de gol de sus equipos, que confirmaron su pobre rendimiento después de seis partidos. En el minuto 85 el uruguayo Fernando Gorriarán fue expulsado y dejó a los regios con un hombre menos en la cancha, lo cual no aprovechó el cuadro de casa.

Tigres tiene un balance de una victoria, dos empates, tres derrotas y cinco puntos, lo que le sitúa en el decimoquinto lugar, dos escalones arriba del Santos, que suma una unidad pero al menos puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas.

Un par de horas antes, el brasileño Icaro Da Conceicao y el uruguayo Brian Rodríguez anotaron un gol cada uno para darle al América un triunfo por 2-0 sobre el Puebla, resultado que mantuvo a los azulcremas en el liderato del torneo.

Da Conceicao, a los 24 minutos, y Rodríguez, a los 77, sellaron el triunfo del América, que llegó a cinco victorias, un empate y 16 puntos para confirmarse como primero de la tabla de posiciones, tres puntos sobre los Xolos de Tijuana y cuatro arriba del Atlas.

También este sábado, el venezolano Salomón Rondón saltó al liderato de los goleadores al darle al Pachuca un empate 1-1 ante las Chivas de Guadalajara, en tanto el Querétaro derrotó por 1-3 al Atlas.

La sexta jornada del campeonato comenzó la víspera cuando el campeón Cruz Azul goleó por 0-3 al Necaxa, el Tijuana derrotó por 2-0 al Pumas UNAM y Atlante empató 1-1 con León.

Este domingo concluirá la sexta fecha con los partidos Toluca-Juárez FC y Monterrey-San Luis.EFE

gb/jap

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