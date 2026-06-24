El turismo griego se pone en huelga en temporada alta para pedir mejores salarios

Compartir

3 minutos

Atenas, 24 jun (EFE).- Grecia vive este miércoles, en plena temporada alta con millones de visitantes en el país, una huelga de 24 horas de los trabajadores del sector del turismo y la hostelería para reivindicar subidas salariales y mejores condiciones laborales.

«El trabajo en el sector se ha intensificado, los horarios son agotadores, 14 o 15 horas diarias siete días a la semana, las condiciones laborales son pésimas, y los mecanismos de control estatales inexistentes», dijo a EFE Yorgos Jótzoglu, presidente de POEET, el principal sindicato de trabajadores del sector, y convocante del paro.

El sindicato exige aumentos de los sueldos y que se cumpla la jornada laboral máxima de 48 horas semanales, así como de 40 horas en la hostelería.

Esos horarios son los que estipulan sobre el papel los convenios laborales, pero los empleados denuncian que no se cumplen, sino que en la práctica muchos de ellos se ven forzados a trabajar hasta 17 horas diarias y hasta siete días a la semana.

También piden el control y pago de las horas extras, y reforzar las medidas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

El año pasado Grecia recibió un número récord de 43 millones de visitantes extranjeros y los ingresos turísticos alcanzaron los 23.630 millones de euros. El sector turístico aporta aproximadamente el 20 % del PIB griego.

Los trabajadores realizarán una manifestación frente al Ministerio de Trabajo de Grecia en el centro de Atenas, mientras que en Creta, que en 2025 recibió unos 5,5 millones de turistas, habrá una manifestación en el aeropuerto internacional de Heraclión, capital de la isla.

En Rodas, con más de 3 millones de visitantes en 2025, los trabajadores marcharán por el casco antiguo de la capital de la isla, donde repartirán folletos en inglés en los que explican sus demandas a los turistas.

La huelga tiene lugar cuando ya ha comenzado la temporada alta y los destinos más populares, como Creta, Rodas, Corfú, Santorini o Mikonos están ya abarrotados de visitantes extranjeros, con la mayoría de hoteles llenos.

Respecto a los trabajadores estacionales que suelen ser contratados entre abril y octubre, POEET pide que se reintroduzca para ellos el derecho a recibir cinco meses de paro que existía antes de la crisis de la deuda de 2010-2018, en lugar de los actuales tres meses a 540 euros.

En los primeros cuatro meses de este año llegaron a Grecia 5,24 millones de turistas, un aumento del 27,1 % respecto al mismo período de 2025 que incrementó los ingresos del sector en un 36,7 % interanual, hasta totalizar los 2.800 millones de euros entre enero y abril pasados, según datos publicados este martes por el Banco de Grecia.

«A pesar de la guerra en Oriente Medio y la falta de personal», el sector del turismo en Grecia «sigue creciendo» y «ya es hora» de que una parte de ese crecimiento se refleje en los ingresos de los trabajadores del sector, subrayó Jótzoglu. EFE

dsp/wr/ah

(vídeo)(foto)