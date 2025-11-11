El Unicaja ficha al dominicano Wilmer Mejía para su equipo de cantera

Málaga, 11 nov (EFE).- El Unicaja anunció este martes el fichaje del escolta dominicano Wilmer Mejía, de 21 años, para reforzar su equipo filial que compite en la Liga U22 española, la nueva competición de canteras que ha creado esta temporada conjuntamente la Liga ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Mejía llegó a Málaga el pasado fin de semana y se suma al equipo que entrena Manolo Trujillo, que necesitaba un jugador de producción anotadora desde el exterior, más si cabe tras quedar debilitado en esa zona por la lesión de rodilla del base-escolta malagueño Dani Carrasco cuando jugaba con el primer equipo un partido de pretemporada.

Wilmer Luis Burgos Mejía, nacido en Santo Domingo en 2004, llega procedente de Estados Unidos, donde se ha desarrollado en una academia en California, además de en varios clubes de desarrollo en República Dominicana, con algunos partidos de 30 o más puntos.

Se trata de un perfil de jugador explosivo, con grandes habilidades para atacar el aro y jugar por encima de él, necesario para elevar el nivel del Unicaja U22 en la liga de canteras donde marcha con un balance negativo de cero victorias y cinco derrotas.

Jugará en la denominada Liga U22, organizada por la ACB y la FEB con el apoyo del Ministerio de Deportes de España y que consta de quince equipos sub-22, es decir, jugadores nacidos en desde 2004, de los siguientes clubes: Unicaja, Barça, Manresa, Zaragoza, CB Canarias, Joventut Badalona, Real Madrid y Valencia Basket (Grupo A), y Bàsquet Girona, Bilbao Basket, Burgos, Lleida, Gran Canaria, Granada y UCAM Murcia (Grupo B).

Se da la circunstancia de que Wilmer Mejía se une a otros tres dominicanos en el club malagueño: el ala-pívot Tyson Pérez y el alero Chris Duarte en el primer equipo masculino y la alero dominicana Cesarina Capellán, que milita en el Unicaja Femenino. EFE

