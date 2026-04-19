El uruguayo Brian Rodríguez le da triunfo al América sobre el campeón Toluca

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México, 18 abr (EFE).- El uruguayo Brian Rodríguez convirtió dos goles hoy para convertirse en el héroe del América, en su triunfo por 2-1 sobre el campeón Toluca, en el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En su estadio, el Azteca, América fue acosado en el arranque por un Toluca incisivo, que en los primeros ocho minutos tuvo cuatro llegadas peligrosas, una de ellas del argentino Nicolás Castro, quien estrelló la pelota en el palo.

Poco a poco, América comenzó a sacudirse el dominio y en el minuto 44 tomó ventaja, con un gol de derecha de Rodríguez, a pase de Isaías Violante.

El equipo de las Águilas salió agresivo en la segunda parte; pronto creó peligro en el área rival, hasta que en el minuto 50 Rodríguez remató desde atrás de pierna derecha para el 2-0.

Toluca reaccionó y pronto descontó. En el minuto 53 Alexis Vega cobró un tiro de esquina,Miguel Vázquez interceptó el balón y lo metió en propia puerta, el 2-1.

A partir de ahí el duelo transcurrió a un gran vértigo, con ambos cuadros entregados.

A 10 minutos del final reapareció el grito homofóbico que los hinchas mexicanos repiten, con el consentimiento de la liga.

Toluca dominó en los últimos 20 minutos en los que América dejó un par de oportunidades claras, la principal del colombiano José Zúñiga, quien remató por fuera con el guardameta movido (m.89).

Los visitantes quedaron con un hombre menos en la cancha en el 97 por la expulsión del brasileño Helinho, quien completó una noche de bajo rendimiento con una tarjeta roja por juego agresivo.

Tras este encuentro, América subió al sexto lugar con seis victorias, cuatro empates, cinco derrotas y 22 puntos, cinco menos que Toluca, quinto.

Un par de horas antes, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito golearon por 5-0 al Puebla para confirmarse como líderes del torneo.

Bryan González, dos veces, Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos reflejaron en el marcador la superioridad de las Chivas, el mejor equipo del campeonato, con 11 victorias, un empate, tres derrotas y 34 puntos, tres encima del Pachuca.

Este sábado los Tuzos aventajaron por 3-1 al Monterrey, eliminados tras sufrir su quinta derrota en su estadio. El argentino Lucas Ocampos convirtió un penalti en el minuto 21, después de lo cual su equipo fue mejor y lo confirmó con tantos del brasileño Kenedy, de Alan Bautista y del ecuatoriano Enner Valencia.

En otros partidos de lo que va de la jornada, hoy Cruz Azul empató 1-1 con Tijuana y Tigres, por el mismo margen con el Necaxa, en tanto León derrotó por 3-1 al Juárez FC con dos goles y una asistencia del panameño Ismael Díaz.

Ayer los Pumas UNAM derrotaron por 0-2 al San Luis, y Mazatlán-Querétaro empataron 1-1.

La decimoquinta jornada terminará mañana, cuando el Santos Laguna recibirá al Atlas.EFE

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