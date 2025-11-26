El Vaticano acabó 2024 con un superávit de 1,6 millones y bajó su déficit estructural

(Precisa que los 44,4 millones corresponden al déficit estructural)

Ciudad del Vaticano, 26 nov (EFE).- El Vaticano logró un superávit de 1,6 millones de euros en 2024, frente al déficit de 51,2 millones registrado en 2023, gracias, sobre todo, al aumento de las donaciones y a los mejores resultados financieros, informó este miércoles la Secretaría de Economía de la Santa Sede.

El déficit estructural, que no incluye los resultados financieros, se redujo casi un 50 %, al pasar de 83,5 millones de euros en 2023 a 44,4 millones en 2024.

Según el informe de la Secretaría de Economía, se observa una tendencia claramente positiva en las cuentas de la Santa Sede, aunque «la plena sostenibilidad financiera es un objetivo a largo plazo, ya que la principal mejora se ha producido por el aumento de las donaciones».

La reducción del déficit se debe a un aumento de los ingresos de 78,6 millones de euros, principalmente procedentes de donaciones y de la gestión hospitalaria, y a las medidas de control del gasto, que compensaron parcialmente la inflación y el aumento de los costes de personal.

La gestión financiera fue especialmente positiva, generando un beneficio de 46 millones de euros, superando los niveles de 2023 y desempeñando un papel clave en la cobertura del déficit operativo.

Del presupuesto vaticano, las áreas de gasto más significativas son el culto y la evangelización (14 %), la comunicación (12 %), la presencia en el mundo a través de las nunciaturas apostólicas (10 %) y los servicios caritativos (10 %).

El «ministro» de Economía de la Santa Sede, el español Maximino Caballero Ledo, en declaraciones a medios vaticanos, explicó que la situación en los últimos diez años con las reformas que se implementaron en el pontificado de Francisco han ido mejorando las arcas vaticanas.

Pero advirtió de que «no se trata solo de mantener un presupuesto equilibrado», «sino de fortalecer la capacidad de la Santa Sede para optimizar cada contribución recibida», haciendo así que el servicio a la misión de la Iglesia universal sea «más sólido y sostenible».

«A pesar de la significativa mejora lograda, se mantiene un déficit operativo de 44,4 millones de euros», apuntó.

«Por lo tanto, continuamos con determinación el camino hacia la plena sostenibilidad financiera, transformando este desafío en una oportunidad de consolidación y crecimiento, que debemos afrontar con continuidad, realismo y disciplina, manteniendo un equilibrio entre el compromiso misionero y la gestión responsable de los recursos», añadió. EFE

