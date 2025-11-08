El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, jura al cargo con uniforme de la Policía

2 minutos

La Paz, 8 nov (EFE).- El excapitán Edmand Lara tomó juramento este sábado de la Vicepresidencia de Bolivia con el uniforme de gala de la Policía Boliviana, institución de seguridad a la que pertenecía hasta el año 2023.

Lara, compañero de fórmula del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, fue capitán de la Policía hasta que la institución lo apartó por deserción, sin embargo tras ganar las elecciones había adelantado que usaría el uniforme policial en homenaje a la entidad en la que se formó.

El vicepresidente tomó juramento este sábado haciendo la señal de la cruz en el pleno del Legislativo, donde están todos los diputados y senadores electos para esta nueva legislatura.

Después de jurar al cargo tomó asiento en la silla vicepresidencial y se dirigió a los invitados especiales para darles la bienvenida.

En su breve discurso, el vicepresidente boliviano afirmó que en este Gobierno «no discriminará» a nadie y que las organizaciones sociales del país serán «bienvenidas» siempre.

El vicepresidente envió sus saludos efusivos a los presidentes de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele y de Chile, el progresista Gabriel Boric.

Además, agradeció la vista de los presidentes de Ururguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, vicepresidentes, cancilleres y delegados especiales de otros país.

Entre ellos, Francina Armengol, presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados, representante de España en el acto de investidura, y la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

El vicepresidente agradeció la presencia de los expresidentes de Bolivia presentes en el acto, como JorgeTuto Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005). Eduardo Rodríguez (2005-2006) y Jeanine Áñez (2019-2020).

Lara, abogado de profesión, nació el 16 de octubre de 1985 en Cochabamba (centro), ingresó a la Policía y se hizo conocido por sus intervenciones en TikTok, plataforma donde denunciaba actos de corrupción dentro de la institución. EFE

drl/ eb/pddp

(foto) (video)