Emir de Catar pide a Trump dar espacio a la diplomacia para resolver la crisis en el Golfo

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El Cairo, 23 may (EFE).- El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, instó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación telefónica a dar más espacio a la diplomacia y continuar el diálogo para consolidar una salida pacífica a la crisis en el golfo Pérsico.

«La llamada incluyó (…) los esfuerzos regionales e internacionales destinados a consolidar la calma y reducir las tensiones, y el apoyo a los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán, para prevenir una mayor tensión en la región y preservar la paz y la seguridad internacionales», apuntó un comunicado del Palacio Real catarí.

Destacó que el mandatario catarí «abordó también (con Trump) la importancia de mantener el diálogo para resolver los problemas actuales, salvaguardar la seguridad marítima y la de las vías navegables estratégicas, y garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de suministro y energía mundiales».

Enfatizó, asimismo, que «el Emir reafirmó durante la llamada la firme posición de Catar de priorizar las soluciones pacíficas y apoyar todas las iniciativas destinadas a contener la crisis mediante el diálogo y la diplomacia».

Esa conversación telefónica, iniciada por Al Thani, se produce en el contexto de los múltiples contactos diplomáticos destinados a apoyar la mediación de Pakistán entre EE.UU. e Irán, en los que están involucrados países como Catar, Arabia Saudí, Turquía, Omán, Jordania y Egipto, entre otros.

Trump dio el pasado martes a Irán un ultimátum de «un período de tiempo limitado» para cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto y señaló que pospuso un ataque contra la República Islámica a petición de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas. EFE

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