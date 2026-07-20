Empresariado mexicano pide paciencia para evitar un mal acuerdo en revisiones del T-MEC

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Ciudad de México, 20 jul (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal organismo del sector privado mexicano, pidió al Gobierno no apresurar un acuerdo desfavorable durante la revisión del tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) y consideró que las negociaciones podrían extenderse hasta el próximo cambio de Gobierno en Washington, mientras el pacto seguirá vigente, en principio, hasta 2036.

«Estamos optimistas de que será una revisión favorable, aunque tenemos que ser pacientes, no tenemos prisa, no queremos un mal arreglo pronto (…) si hay que esperar a que termine la presidencia del presidente (Donald) Trump, hay que esperar», afirmó a EFE José Medina Mora, presidente del CCE, en vísperas de una nueva ronda de conversaciones que comenzará este martes en Ciudad de México.

Medina recordó que, al no acordarse el 1 de julio una extensión del tratado por otros 16 años, este se mantiene vigente hasta 2036 y será sometido a revisiones anuales.

Si los tres países acuerdan posteriormente prorrogarlo, se activaría una nueva extensión de 16 años y las revisiones volverían a celebrarse cada seis.

El presidente del CCE anticipó dos momentos clave: a finales de este año, tras los comicios legislativos intermedios de Estados Unidos previstos para noviembre próximo; o bien hacia noviembre de 2028.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes que México buscará acuerdos que den certidumbre y conviertan las revisiones anuales en ejercicios de comprobación, porque una negociación cada año “no ayuda ni a Estados Unidos ni a Canadá ni a México”.

Sheinbaum también advirtió que el país no aceptará automáticamente las demandas estadounidenses sobre reglas de origen.

Las declaraciones anteceden a reuniones de funcionarios y empresarios mexicanos y estadounidenses en Ciudad de México, dentro de la nueva ronda bilateral y la primera de la etapa de revisiones anuales.

Para el sector privado norteamericano, la negociación debe preservar el tratado, garantizar el libre comercio y aplicar un arancel del 0 % a todo producto que cumpla las reglas de origen, según el acuerdo del CCE con la Business Roundtable, la Cámara de Comercio estadounidense y el Business Council of Canada.

Medina Mora señaló que los aranceles impuestos bajo la Sección 232 de la ley comercial estadounidense distorsionaron los mercados automotriz, siderúrgico y del aluminio.

Además, afirmó que vehículos de empresas estadounidenses fabricados en México pagan más que competidores de Japón y Corea del Sur, mientras Vietnam ganó terreno frente al acero mexicano como consecuencias del proteccionismo estadounidense.

Además, el presidente del CCE pidió reciprocidad en el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC (un dispositivo que permite investigar y sancionar presuntas violaciones a derechos laborales en plantas específicas), actualmente aplicable como obligación solo a México, y propuso fortalecer las cadenas regionales mediante proveedores locales y menos insumos asiáticos.

Medina Mora recordó que políticas de contenido nacional impulsaron proveedores tecnológicos mexicanos en la década de 1980 y sostuvo que reconstruir esa capacidad llevará inversión y tiempo.

«La tendencia geopolítica es a volver por regiones, es decir, cada región tiene que ser autosuficiente y ahí tenemos que hacer nuestra parte. Es algo que nos conviene al ser parte de Norteamérica, la región más competitiva del mundo”, dijo.

El responsable del organismo destacó además el peso bilateral: México es, dijo, el principal vendedor y comprador de Estados Unidos, su mayor mercado para 24 sectores y el primero o segundo para 26 estados.

También, dijo que espera que los periodos electorales próximos en Estados Unidos generen mucho ruido político, al tiempo que pidió «estar preparados para que el presidente Trump siga atacando».

«Lo que podemos esperar es que siga habiendo aranceles», mientras la agenda mexicana mantiene coordinación con sus contrapartes estadounidenses y canadienses en sectores e industrias en común a fin de «que incidamos en nuestros gobiernos para que se logre esta mejor arreglo», concluyó Medina Mora. EFE

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