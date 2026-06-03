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Empresarios petroleros rusos piden al Gobierno financiar la defensa de sus instalaciones

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Moscú, 3 jun (EFE).- Las compañías petroleras rusas solicitaron al Gobierno compensar sus gastos en la defensa de sus empresas ante el creciente número de ataques de drones ucranianos contra la infraestructura crítica de Rusia, según informó hoy el viceministro de Finanzas ruso, Alexéi Sazánov.

«Realmente las compañías petroleras plantearon este tema», declaró a la prensa rusa durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que arrancó hoy entre ataques de drones ucranianos contra una terminal de crudo en la antigua capital zarista.

Añadió que su cartera espera «una lista concreta de propuestas» de las compañías petroleras, algo que sería necesario puntualizar con el Ministerio de Energía de Rusia.

En marzo pasado, el portal Historias Importantes informó de que durante el último año las compañías rusas Rosneft, Lukoil, Transneft y otras petroleras abrieron cerca de 300 licitaciones por más de 1.000 millones de dólares (13,5 millones de dólares) para la adquisición de sistemas antiaéreos con el fin de proteger sus instalaciones ante los sistemáticos ataques de drones ucranianos contra la infraestructura crítica rusa.

Pese a ello, los drones ucranianos siguen dañando terminales petroleras y refinerías con el fin de poner en jaque la maquinaria de guerra rusa y desestabilizar el abastecimiento de las tropas que combaten en Ucrania.EFE

mos/fpa

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