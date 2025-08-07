Encuentran cadáver de un guía argentino desaparecido en bosque en el Chaco de Paraguay

Asunción, 7 ago (EFE).- El cadáver de un guía de nacionalidad argentina fue encontrado este jueves en la región del Chaco (oeste) de Paraguay por indígenas, una semana después de que el extranjero fue declarado en paradero desconocido tras haberse perdido durante una caminata junto a un turista belga, informó la Policía Nacional.

El cuerpo sin vida de Wenceslao Benoit, de 77 años, fue hallado en la misma zona donde era buscado por los grupos de rescate movilizados, explicó el jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento de Boquerón, el comisario Carlos Martínez, a la radio la ABC Cardinal.

Se presume, según el comisario, es que el hombre estaba muy cansado y se quedó sin agua.

«Me acaban de confirmar que lo encontraron sin vida y lo encontraron los ayoreos cerca del lugar donde se perdió», sostuvo, por su parte, el exsenador paraguayo Alfredo Jaeggli, consuegro del argentino.

Benoit había sido visto por última vez con vida el pasado 31 de julio, cuando ingresó a pie al bosque de Cerro León, en el departamento de Alto Paraguay (oeste), como guía de un ciudadano belga.

El turista contó a la Policía que ambos se perdieron en la zona durante una caminata, pero él decidió seguir por un sendero para buscar el vehículo que habían usado, mientras que Benoit esperaba en un punto, aunque luego se movió del lugar y no se volvieron a encontrar, según los investigadores del caso.

La desaparición movilizó a brigadas de rescate e incluso el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó el miércoles que dos aviones de la Fuerza Aérea, un Tucano T-27 con cámaras de filmación y un Cessna 206 con paracaidistas, se sumaran al operativo de búsqueda.EFE

