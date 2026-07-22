Encuentran en Colombia a uno de los menores que escaparon de casa de acogida en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 22 jul (EFE).- La Policía ecuatoriana encontró en Colombia a Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años y de nacionalidad venezolana, uno de los ocho menores que escaparon de una casa de acogida administrada por el Gobierno a finales de junio, y el único que faltaba por localizar, según informó este miércoles la institución.

Torres y los otros menores (siete niños y una niña) fueron reportados como desaparecidos el 27 de junio, después de que por la mañana habían escapado de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Quito, cuando el personal realizaba las actividades previas al desayuno, según informó entonces el Ministerio del Interior.

En un video de una cámara de seguridad que circuló en redes sociales se puede ver cómo los menores salen del lugar sin ningún obstáculo.

Al día siguiente, la Fiscalía informó de la localización de cinco y que se había activado para los tres que faltaban la Alerta Emilia, un mecanismo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, que se pone en marcha solo en casos de alto riesgo, e instaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su ubicación.

La Casa Hogar María Campi de Yoder, administrada por el Ministerio de Desarrollo Humano, acoge a niños y niñas que fueron apartados de sus familias debido a que han sido víctimas de violencia u otros problemas graves, o que no tienen un hogar o familiares que los cuiden.

Los tres desaparecidos fueron identificados como Darianyelis Valeria Rosales (12 años) y Luis Eduardo Torres Ojito (10 años), de nacionalidad venezolana; y Maykel Paul Curay Vaca (12 años), que es ecuatoriano.

Pasaron los días y las autoridades señalaron que Rosales y Curay habían sido localizados en circunstancias no esclarecidas, y este miércoles informaron sobre el paradero de Torres Ojito sin dar más detalles que el país de ubicación.

La desaparición de los menores causó revuelo en el país andino y críticas por parte de defensores de derechos de la niñez, que aseguraron que el caso ponía en evidencia una falla en los mecanismos de cuidado y protección que deben garantizar estos centros. EFE

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