Entidad electoral colombiana rechaza denuncias de Petro sobre fraude en presidenciales

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Bogotá, 2 jun (EFE).- La Registraduría de Colombia rechazó este martes las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación y disputará la segunda ronda con el izquierdista Iván Cepeda.

En un comunicado la entidad, que organiza las elecciones en el país, aseguró que «el censo electoral, el número de mesas de votación y los sistemas informáticos del proceso fueron definidos y divulgados con antelación, además de estar sujetos a mecanismos de verificación por parte de las campañas políticas».

Frente a uno de los principales cuestionamientos de Petro, quien aseguró que el censo fue modificado cinco días antes de las elecciones para incorporar más de 885.000 cédulas, la entidad sostuvo que «los potenciales de votantes por mesa y la distribución de puestos de votación fueron publicados mediante resoluciones expedidas el 4 de mayo y entregados ese mismo día a las organizaciones políticas».

Según la entidad, «el 31 de marzo concluyó únicamente el periodo de inscripción de ciudadanos para votar», mientras que el censo definitivo de las elecciones presidenciales, integrado por 41.421.973 personas habilitadas para sufragar en Colombia y el exterior, fue cerrado y socializado con los partidos políticos el pasado 30 de abril.

Además, indicó que el 22 de mayo entregó a las campañas una aplicación de consulta con el censo electoral para que pudieran verificar los puestos de votación de los ciudadanos.

La Registraduría añadió que para la primera vuelta presidencial se instalaron 122.020 mesas de votación, de las cuales 120.527 funcionaron en Colombia, 1.489 en el exterior y cuatro adicionales por disposiciones especiales.

Sobre las denuncias de presuntas modificaciones al software electoral el pasado 26 de mayo, la autoridad electoral aseguró que ese día no se realizó «modificación alguna» a los sistemas utilizados en las elecciones.

Según explicó, las marcas de fecha y hora señaladas por Petro corresponden a la entrega de información técnica a los auditores de los partidos políticos, como parte de los ejercicios de transparencia previos a la jornada electoral.

La entidad afirmó además que toda la información relacionada con los comicios fue puesta a disposición de las campañas para que realizaran sus propios procesos de verificación y validación, e hizo un llamado a los auditores de las organizaciones políticas a interpretar con rigor los datos técnicos para evitar «conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas». EFE

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