Entra en vigor ley de impuesto a multinacionales en Panamá para salir de una lista de UE

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Ciudad de Panamá, 29 may (EFE).- Una ley que pena con un impuesto del 15 % sobre la renta bruta generada en Panamá a las multinacionales que no demuestren actividad económica, con la que se espera que el país salga de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria, entró en vigor este viernes.

Conocida como ley de sustancia económica, ya fue publicada en Gaceta Oficial tras ser ratificada hoy por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y después de aprobarse esta semana por mayoría en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

La misma «establece las normas para entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá que obtengan rentas pasivas provenientes del exterior, las cuales deberán acreditar el cumplimiento previsto en esta nueva ley, así no se consideren gravadas de manera excepcional», según un comunicado del Gobierno panameño.

Así, la «sustancia económica» es definida como «la existencia y utilización efectiva en Panamá de recursos humanos, activos, instalaciones, dirección, gestión, control, riesgos y gastos operativos adecuados a la naturaleza, proporcionalidad, complejidad y tipo de renta pasiva de fuente extranjera obtenida por la entidad», señala la información oficial.

La ley, agrega el comunicado, «excluye de su aplicación a las entidades dedicadas a la explotación comercial de naves o buques inscritos en los registros panameños regidos por la legislación especial de marina mercante».

En concreto, la norma modifica y adiciona artículos del Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, entre otros, a fin de fortalecer el régimen tributario nacional.

La ley, según declaró Mulino en la víspera, «servirá de mucho ante las instancias correspondientes en Europa, que evaluará este y otros actos que estamos teniendo para limpiar la mesa y salir de esa lista lo antes posible», el único listado del bloque europeo en la que permanece el país centroamericano.

El ministro de Economía de Panamá, Felipe Chapman, dijo durante la presentación de la ley en el Parlamento que de ser aprobada «en buena forma», el país podría salir de ese listado en la próxima revisión que harán los ministros de Economía del bloque europeo, en octubre, o a más tardar en la siguiente, en febrero de 2027.EFE

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