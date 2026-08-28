Entran en vigor las medidas para sancionar a Rusia por la sobrepesca de caballa

Compartir

2 minutos

Bruselas, 28 ago (EFE).- Las medidas de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste para hacer frente a la sobrepesca de caballa por parte de Rusia entraron en vigor este viernes con el fin de proteger a una población pesquera bajo fuerte presión, informó el Ejecutivo comunitario.

La Unión Europea (UE), sin embargo, ya las aplicaba desde el pasado 3 de julio.

En la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste participan la UE, Dinamarca (en representación de las Islas Feroe y Groenlandia), Islandia, Noruega y el Reino Unido.

Este año Moscú decidió aumentar unilateralmente su cuota de caballa a 67.548 toneladas, lo que equivale al 22,5 % del Total Admisible de Capturas (TAC) en el Atlántico y a casi cinco veces lo que le correspondía en 2004, recordó la Comisión.

Las medidas contra la pesca insostenible por parte de Rusia, impulsadas por la Unión Europea, establecen un límite de 1.495 toneladas para las capturas rusas de caballa en aguas internacionales.

Según Bruselas, el límite «refleja y compensa la persistente sobrepesca» en la que incurre la flota rusa.

Se trata de una sanción que implica que en cuanto los barcos rusos superan esas 1.495 toneladas sumadas entre todos, se activa el bloqueo. De esa manera, ningún puerto europeo, británico o islandés les deja entrar, y ningún barco de estos países les puede dar combustible ni ayudar a mover la carga en el mar.

La Unión Europea decidió aplicar estas medidas antes de su entrada en vigor oficial, concretamente desde el 3 de julio de 2026. Como resultado, la UE ya ha denegado este verano la entrada en sus puertos a buques pesqueros que transportaban caballa rusa capturada por encima del límite de 1.495 toneladas. EFE

mb/lpc/mra