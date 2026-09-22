Eslovaquia pide una cumbre extraordinaria de la UE sobre los precios de los combustibles

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Praga, 22 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, pidió este martes la convocatoria de una cumbre extraordinaria y urgente de la Unión Europea (UE) para frenar el encarecimiento de los hidrocarburos, tras incrementarse los precios del diesel hasta 3 euros en algunos países miembros.

«La evolución de los precios del combustible justifica la convocatoria inmediata de una cumbre extraordinaria de la UE para buscar soluciones a escala europea», dijo Fico en un vídeo publicado en redes sociales.

Según el mandatario, ante la coyuntura actual de carestía, no se puede esperar que «los Estados miembros compensen los precios astronómicos del combustible a costa de las pensiones, la sanidad o la educación».

Dejar solos a los países en este tesitura y no afrontarla de forma colectiva sería una muestra «no sólo de incompetencia de la UE, sino, sobre todo, de cinismo», añadió el jefe de Gobierno que, a lo largo de su carrera, ha pasado desde sus orígenes orígenes en el Partido Comunista y la socialdemocracia proeuropea a defender un nacional-populismo de corte iliberal y conservador.

Fico vinculó su petición de medidas comunitarias para abaratar los combustibles a la ayuda financiera que la UE proporciona a Ucrania, sobre todo a la que se destina en su mayoría a la compra de armas, algo que el Gobierno que él encabeza rechaza de plano.

«Ha llegado el momento de que la Comisión Europea demuestre que también se preocupa por un asunto tan pequeño como el ciudadano de la UE: con sus alegrías y, sobre todo hoy, con sus preocupaciones», dijo Fico.

Hace dos semanas, Fico y sus colegas de la República Checa, Hungría y Polonia -integrantes del Grupo de Visegrado (V4)- consensuaron no intervenir el precio de las gasolineras, pues veían el problema más bien en la caída de la capacidad de las refinerías como consecuencia de la guerra de Oriente Medio y de Ucrania.

Ahora, ante la escalada de precios, el Ejecutivo checo restablecerá, desde el 1 de octubre, la regulación de los precios del combustible, limitando los márgenes de las gasolineras a 10 céntimos de euros por litro.

Además, Praga reducirá temporalmente el impuesto especial sobre el gasóleo hasta el mínimo establecido por la UE (0,33 euros), mientras que introduce un nuevo impuesto del 50 % sobre los beneficios extraordinarios (‘windfall tax’) aplicable a los márgenes de las refinerías que superen los niveles previstos para 2025. EFE

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