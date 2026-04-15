España, Francia y Portugal, las favoritas de Aguinaga para ganar el Mundial

afp_tickers

4 minutos

El histórico excapitán de Ecuador Alex Aguinaga tiene claras las favoritas para ganar el Mundial de Norteamérica 2026: España, Francia y Portugal, tres selecciones que considera «están por encima» del resto.

En una entrevista con la AFP en Ciudad de México, donde trabaja como comentarista deportivo, el exmediocampista de la Tricolor destacó el estilo de juego de los equipos nacionales de Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

«Trabajan mucho la posesión de la pelota. No atacan tan frontalmente, no son selecciones que ataquen de forma directa y busquen el gol rápido», dijo el exfutbolista, de 57 años.

El emblemático exmediocampista, capitán en el primer Mundial de Ecuador, en 2002, se mostró preocupado porque la próxima edición de la máxima justa del fútbol se realice en el marco de la guerra en Oriente Medio.

El conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán ha puesto en duda la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio.

El torneo, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, también ha enfrentado incertidumbre por la violencia ligada al narcotráfico en suelo mexicano.

«Va a ser preocupante el tema de seguridad», pero «el fútbol se sigue jugando», afirmó Aguinaga. «Va a existir más riesgo, pero también va a haber más seguridad» que en otros mundiales.

– Ecuador debe mejorar el ataque –

El otrora jugador de clubes como Liga de Quito o Cruz Azul también tuvo palabras de aliento para la «buena» selección de Ecuador, que clasificó como segunda de la reñida eliminatoria sudamericana.

La Tricolor está ubicada en el Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao.

Aguinaga consideró que el primer partido de los suyos ante el combinado africano, el 14 de junio en Filadelfia, será definitivo para que su país tenga chances de avanzar a la siguiente fase.

El emblemático centrocampista, sin embargo, deseó que Ecuador «tuviera un mejor ataque», un problema reconocido por el propio seleccionador Sebastián Beccacece.

Ecuador anotó solo 14 goles en 18 partidos de la clasificatoria, muchos menos que los 31 anotados por el líder Argentina de Lionel Messi.

Pero, en cambio, tuvo la mejor defensa, con solo cinco goles recibidos gracias a su zaga liderada por Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes militan en el Milan, el Arsenal y el Paris Saint-Germain, respectivamente.

Al trío de zagueros se suma Moisés Caicedo, del Chelsea, en el mediocampo.

Para suplir su falta de gol, la selección ecuatoriana debe «basarse mucho en la presión alta» para robar el balón al rival mientras sale con la pelota controlada y trata de anotar, consideró Aguinaga.

A pesar de los puntos a mejorar, el excapitán ecuatoriano cree que «hoy a Ecuador ya lo respetan», tras clasificar a cinco mundiales (2002, 2006, 2014, 2022, 2026) este siglo.

«La constancia de estar siempre ya en Mundiales (…) le da a Ecuador y a los jugadores ecuatorianos otro nivel», afirmó.

– De la gloria al suplicio –

El triple campeón de liga en México con el Necaxa en la década de 1990 recordó con emoción la «felicidad absoluta» de llegar a una Copa del Mundo por primera vez.

«Saltas como capitán, cantas el himno, ves la bandera de tu país flamear en el Mundial. Es un sueño convertido en realidad».

Pero durante el primer partido de Corea del Sur y Japón 2002 ante Italia, en el que su equipo perdió 2-0, Aguinaga sufrió una lesión que obligó a sustituirlo en el medio tiempo.

«Fue un suplicio», recordó.

El 10 de aquella selección pudo recuperarse para entrar de cambio en la derrota 2-1 ante México y la posterior victoria 1-0 frente a Croacia. El Tricolor quedó eliminado en la primera fase.

«Fue el momento más emotivo y más glorioso con la selección ecuatoriana», añadió.

ai/lp/raa/