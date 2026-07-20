España desaparece a Messi y gana el Mundial 2026

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Todos para uno y uno para todos: con la fuerza del trabajo en grupo, España desapareció a Lionel Messi y se consagró campeona del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga este domingo a las afueras de Nueva York.

La Roja de Luis de la Fuente conquistó su segunda estrella dieciséis años después de estrenar su palmarés en la mayor cita del fútbol, en Sudáfrica 2010.

Lo consiguió en la primera y abucheada aparición de Donald Trump en el torneo y siendo fiel a su receta de dominio y posesión, que le permitió construir una defensa de acero y una ofensiva de cuidado.

Con un zurdazo furioso del revulsivo Ferran Torres (106′), los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste, Emiliano «Dibu» Martínez, la gran figura en el MetLife Stadium con once atajadas.

«El gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores», declaró el delantero del FC Barcelona en alusión al número aproximado de habitantes en España.

En Madrid, multitudes festejaron la proeza y aguardan el lunes para recibir a los adalides en la plaza de Cibeles.

«Vienen aquí con la Copa y hay que celebrar también», dijo el aficionado Diego González, de 25 años.

– Despachador de gigantes –

La Roja dio una despedida amarga a Messi, quien a sus 39 años jugó, según ha dicho, su último partido en un Mundial y no pudo defender el título ganado en Catar 2022.

Acabó llorando con la medalla plateada que Trump le colgó en el cuello.

El Diez no pudo mantener el brillo que mostró a lo largo de la competición, en la que la Albiceleste tuvo visos de inmortal al protagonizar remontadas tan dramáticas como increíbles.

Pero se topó con una España que cumplió con el favoritismo con el que llegó al Mundial más grande de la historia, realizado en tres países y con 48 equipos.

Pese a una versión muy terrenal de Lamine Yamal, su perla de 19 años, levantó el ponderoso trofeo dorado luego de dejar en el camino a pesos pesados: Portugal en octavos, Bélgica en cuartos y Francia en semifinales.

Bajo la mirada de los héroes de 2010, presentes en East Rutherford, los ibéricos fueron tan superiores que los sudamericanos no hicieron un solo remate a puerta hasta que se vieron abajo en el marcador.

Para peor suerte, los monarcas de América jugaron con diez hombres desde el minuto 90+3, cuando el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado.

– Abucheos para Trump –

El campeón de Europa alcanzó la gloria en un escenario marcado por el recibimiento poco grato al presidente estadounidense.

El mandatario fue abucheado cuando apareció en las pantallas gigantes del estadio, abarrotado por 80.663 espectadores, y en el césped junto al patrón de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la premiación.

Trump compartió palco con los líderes de los otros dos países anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney, con quienes ha tenido relaciones tirantes.

De principio a fin, el presidente estadounidense se robó la atención: entregó la Copa del Mundo al capitán español Rodri, elegido el Jugador Más Valioso, y pareció querer quedarse en la tarima con los campeones, un deseo frustrado por Infantino.

Pero especialmente dio que hablar antes del arranque del certamen por decisiones, desde su campaña contra la inmigración hasta la guerra contra Irán, que impactaron a algunos países participantes.

El inquilino de la Casa Blanca encontró en Infantino a un aliado para que sus designios tuvieran eco, alguna vez a costa del reglamento y las tradiciones del fútbol.

– Adiós, Leo –

La competición acabó siendo, sin embargo, un éxito de asistencia e ingresos para la FIFA, obsesionada con que los estadounidenses se enamoren del «soccer».

«Ha sido quizás el evento deportivo más exitoso de la historia», dijo Trump el viernes en Nueva York. Dos días después, observó a Messi perder su segunda final, tras la de Brasil 2014.

A pesar de sus ocho goles y juego exquisito en Norteamérica, el astro tuvo una tarde para el olvido frente a una Roja que supo poner en marcha su plan.

Argentina, con su ofensiva maniatada, se limitó a resistir y a proteger su arco.

Artífice de la época más gloriosa de los albicelestes, Lionel Scaloni perdió la batalla por el mediocampo con De la Fuente, su maestro en el curso de entrenadores de la federación española.

«Han sido mejores, esa es la verdad», dijo Scaloni, quien entre lágrimas puso en duda su continuidad.

– Primer show de entretiempo –

España, acompañada desde los palcos por sus reyes y el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tuvo finura en Yamal, marcado sólidamente por Nicolás Tagliafico.

Tras una primera parte muy cerrada y de poca acción, las figuras del balón dieron paso a las figuras del «show business» en el primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista, al estilo del Super Bowl.

Shakira, Madonna y Justin Bieber, entre otros, brindaron un recital que alargó el descanso del intermedio a 27 minutos.

Resguardadas en el vestuario por casi el doble del tiempo habitual, ambas selecciones regresaron al campo con España dominando y Argentina defendiéndose… y Messi caminando perdido en la fallida ruta hacia la cuarta estrella.

– A lo Iniesta –

Argentina ya había demostrado en partidos pasados que estaba físicamente al límite y esta vez no encontró el aura para remontar ni para corresponder la actuación brillante del Dibu, vital para la consagración en Catar.

Según los españoles, fue favorecida incluso por la anulación de un gol de Nico Williams (96′) en el comienzo del alargue por una dudosa falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

«¡Gracias igual, gracias, selección!», dijo Marco Moya, un mensajero de 37 años en Buenos Aires, donde miles se congregaron en torno al Obelisco para ver a los suyos.

Pero Ferran Torres, en un guiño del destino, ordenó que España fuera campeona otra vez en la prórroga, como en los tiempos de don Andrés Iniesta.

raa/mcd