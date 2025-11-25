España golea a Colombia (5-1) y pasa a cuartos como primera de grupo

1 minuto

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- La selección española de fútbol sala goleó a Colombia por 5-1 en la segunda jornada del Mundial de Filipinas y se aseguró la clasificación para cuartos de final como líder del grupo B, ronda donde se enfrentará al segundo del A.

Irene Samper, Vane Sotelo, en dos ocasiones, Antía Pérez e Irene Córdoba marcaron los goles de la tricampeona de Europa, mientras que esta última, en propia meta, hizo el de las colombianas.

España cerrará la primera fase el viernes, día 28 de noviembre, ante Canadá, en un partido que dará comienzo a las 13:30 horas (12.30 GMT), mientras que Colombia se medirá a Tailandia a las 10.00 GMT. EFE

