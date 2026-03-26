España y resto de países de la OTAN alcanzaron el 2 % del PIB en gasto militar en 2025

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Bruselas, 26 mar (EFE).- España y el resto de países de la OTAN invirtieron al menos un 2 % de su PIB en gasto militar en 2025 por primera vez desde que se fijaron esa meta en 2014, según las estimaciones del informe anual de la Alianza publicado este jueves.

España gastó un 2 % de su PIB en defensa en 2025 y fue el quinto país que más proporción dedicó a capacidades, un 44,2 % (el objetivo estaba fijado en el 20 %), solo por detrás de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Lituania.

Los aliados se habían comprometido en su cumbre de Gales (Reino Unido) de 2014 a gastar el 2 % de su PIB en un plazo de diez años, meta que solo se alcanzó el año pasado, según confirmó la Alianza (en 2024, sólo 19 de los 31 llegaban a ese hito).

La OTAN explicó que, desde 2014, los aliados europeos y Canadá han aumentado cada año su gasto conjunto en defensa y, en 2025, se registró un incremento del 20 % en términos reales con respecto a 2024.

Así, acumulados a lo largo de los últimos 11 años, estos incrementos suponen más de un billón de dólares estadounidenses adicionales destinados a defensa, puntualizó.

Junto a España en el 2 % del gasto del PIB se sitúan Portugal, Albania, Canadá y Bélgica.

Los países que más porcentaje de su PIB dedicaron a defensa en 2025 fueron Polonia (4,3 %), Lituania (4 %), Letonia (3,74 %), Estonia (3,42 %), Dinamarca (3,34 %), Noruega (3,20 %) y Estados Unidos (3,19 %).

Entre las grandes economías de Europa, Alemania invirtió el 2,39 %, el Reino Unido el 2,31 %, Francia el 2,05 % e, Italia, el 2,01 %.

En total, la Alianza calcula que su inversión en Defensa en 2025 fue de 1,412 billones de dólares, de los que solo 574.000 millones correspondieron a los aliados europeos y Canadá, lo que correspondió al 2,33 % de su PIB combinado.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los líderes de la OTAN acordaron en junio pasado, en la cumbre de La Haya, un incremento radical de su gasto militar de hasta el 5 % de sus PIB de aquí a 2035.

La cifra del 5 % es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5 %) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación.

Además, los países deberán gastar un 1,5 % adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio.

España, no obstante, afirma que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN invirtiendo un 2,1 %. EFE

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