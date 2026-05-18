Estados Unidos no arrestará a Raúl Castro en Cuba, predice una consultora especializada

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Washington, 18 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lanzará una operación para capturar al líder cubano Raúl Castro en La Habana, a diferencia de lo ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela, predijo este lunes el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.

Esta consultora, especializada en las relaciones económicas entre Washington y La Habana, elaboró su análisis después de que la prensa estadounidense informara de que el Departamento de Justicia planea presentar el miércoles una acusación formal contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo en 1996 de avionetas de una organización del exilio cubano.

El Consejo considera que el Distrito Sur de Florida es «el lugar más probable» para presentar la acusación contra Castro, dado que las víctimas eran de ese estado, que además tiene un alto «valor político» por ser el hogar de 1,6 millones de personas de origen cubano.

Sin embargo, la consultora prevé que Raúl Castro, de 94 años, «no será extraditado» a Estados Unidos y que morirá en la isla, donde está previsto que sus cenizas sean depositadas en un mausoleo en la Sierra Maestra (este) junto a los restos de su fallecida esposa, Vilma Espín.

«El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Guerra) no llevará a cabo una operación para extraer a Raúl Castro de la República de Cuba», indica el informe.

También descarta que la Administración de Donald Trump vaya a condicionar la reanudación plena de relaciones comerciales y políticas con Cuba a la extradición de Castro.

«Por lo tanto, la acusación será meramente formal, ya que no implica la presencia de un acusado en un tribunal de Miami, Florida», apunta.

No obstante, el Gobierno de Trump recordará a los votantes de Florida, a las puertas de las elecciones al Congreso de noviembre, que la Administración logró, con la acusación contra Castro, «lo que sus predecesores fueron demasiado débiles para hacer», predice.

El caso por el que será acusado se remonta a 1996, cuando Raúl Castro era ministro de Defensa y aeronaves de Hermanos al Rescate fueron derribadas por fuerzas cubanas en un incidente en el que murieron cuatro personas y que derivó en una grave crisis diplomática entre ambos países.

Castro dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba (único) en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político cubano.

La acusación en su contra coincide con un momento de alta tensión entre Washington y La Habana por las amenazas de Trump de tomar el control de la isla, aunque ambos gobiernos mantienen negociaciones y el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó la semana pasada la isla.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como Raulito, nieto de Raúl Castro, ha participado en algunos de los contactos entre ambos países.

Con sede en Nueva York, el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba es una organización no gubernamental y no partidista fundada en 1994 para analizar información sobre oportunidades comerciales en Cuba. EFE

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