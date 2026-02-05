Estonia cerrará durante tres meses dos pasos fronterizos con Rusia durante la noche

Berlín, 5 feb (EFE).- Estonia cerrará por las noches a partir del próximo día 24 y durante al menos tres meses dos puntos de cruce en la frontera con Rusia por considerar inaceptables «las constantes acciones perturbadoras» del país vecino, tras detectar recientemente cruces ilegales de guardias fronterizas rusos.

Según el medio estonio ERR, esta medida fue anunciada por el primer ministro, Kristen Michal, y afectará los pasos fronterizos por carretera de Luhamaa y Koidula.

El cruce de Narva ya fue cerrado durante la noche en mayo de 2024.

«Dado que Rusia se comporta de manera irracional en algunos puntos de la frontera, necesitamos liberar recursos para un control fronterizo más eficaz», señaló Michal.

En diciembre pasado, el Ministerio de Exteriores de Estonia afirmó que la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia (PPA) detectó un cruce ilegal de una línea de control temporal entre Estonia y Rusia en el rompeolas del río Narva por parte de tres guardias fronterizos de la Federación Rusa, algo que Moscú negó.

El ministro del Interior, Igor Taro, declaró que el comportamiento de los guardias fronterizos rusos exige recursos constantes y una mayor atención por parte de la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia.

«Al reducir el horario nocturno de funcionamiento de los pasos fronterizos, podremos desplegar a nuestros funcionarios de manera más eficaz allí donde más se los necesita», afirmó.

El ministro añadió que, en un primer momento, los cruces se cerrarán por la noche durante tres meses, tras lo cual se reevaluará la situación antes de tomar nuevas decisiones. EFE

