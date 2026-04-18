Estrellas como Bunbury, Thalía, Maluma y Alejandro Fernández encabezan la nueva música

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Miami (EE.UU.), 18 abr (EFE).- Estrellas consolidadas como el español Enrique Bunbury y la mexicana Thalía, ambos con discos nuevos, o el colombiano Maluma y los mexicanos Alejandro Fernández y Cristian Castro, con duetos y colaboraciones, encabezan los estrenos de música latina de la semana.

La lista de la nueva música hispana de la semana la completan exponentes del regional mexicano, como la Banda El Recodo, Edén Muñoz y Armenta, y una recopilación de estilos vallenatos del colombiano Gusi, con su ‘Vallenato Social Club’.

Bunbury explora el folclore latinoamericano

Enrique Bunbury lanza ‘De un siglo anterior’, su decimocuarto álbum de estudio, que grabó en México y en el que explora las raíces y el folklore hispano y latinoamericano. El cantautor, quien también anunció su ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026 en América y España’, canta con una banda formada por músicos de Latinoamérica.

Thalía «suena mejor en cumbia»

La mexicana Thalía presenta el disco ‘Todo suena mejor en cumbia’, un álbum de este género con canciones originales como ‘Ojitos mexicanos’ y versiones de antiguos éxitos como ‘Dancing Queen’ de ABBA. La artista busca reivindicar un ritmo que la ha acompañado desde sus clásicos ‘Piel morena’ y ‘Amor a la mexicana’.

El ritmo colombiano de Maluma y Ryan Castro

Maluma continúa con su proyecto de promover el ritmo de Colombia con su paisano Ryan Castro, con quien canta ‘Pa’ la seca’, una fusión de reguetón y dancehall que retrata un hecho usual en «cualquier sitio nocturno de Latinoamérica: el inevitable deseo que despierta un encuentro de miradas en medio de la pista de baile».

Alejandro Fernández canta con ‘El Rey’, su difunto padre

El fallecido ícono mexicano de las rancheras Vicente Fernández (1940-2021) revive en un dueto póstumo del clásico ‘El Rey’ con su hijo Alejandro en una versión de banda. Es el primer adelanto de un álbum de duetos póstumos que recupera grabaciones originales de la voz de Vicente, con aval de la familia.

La ‘Osadía’ de Cristian Castro

El pop de Cristian Castro se une al género regional mexicano de Edén Muñoz en ‘Osadía’, balada que habla del desamor desde «la madurez» en lugar de «la amargura y el arrepentimiento». Los intérpretes muestran la potencia de su voz en un video en el que cantan alrededor de un piano mientras también suena el acordeón.

La Banda El Recodo revive la memoria ranchera

‘La cama de piedra’, clásico de la música ranchera lanzado en 1958 por Antonio Aguilar, renace en voz de la Banda El Recodo, como parte de un proyecto del productor y artista Pepe Aguilar. En esta nueva versión, ‘La madre de todas las bandas’ promete llevar a actuales generaciones música de la época del cine de oro mexicano.

La ‘manera’ de Armenta

El mexicano Armenta, compositor detrás de éxitos de los corridos tumbados, lanza su tema ‘QUE MANERA’, en el que aborda la dualidad del éxito y la coexistencia del lujo y los logros con la introspección. La canción captura al cantautor mientras navega por los altibajos de su realidad.

Gusi y su ‘Vallenato Social Club’

El cantautor y productor colombiano de pop tropical Gusi presentó ‘Vallenato Social Club’, que reúne a distintas generaciones y estilos de este género, desde sus raíces tradicionales hasta sus nuevas corrientes. Incluye el son, la puya, el paseo y el merengue con el pop latino y otro sonidos actuales. EFE

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