Etiopía comienza a votar en legislativas, partido de primer ministro Ahmed es favorito

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Los etíopes comenzaron a votar el lunes en unas elecciones legislativas que tienen como amplio favorito al Partido de la Prosperidad (PP) del actual primer ministro, Abiy Ahmed, postulado a la reelección.

Desde antes de la apertura de urnas, a las 06H00 (03H00 GMT), había filas de votantes frente a los centros electorales de la capital Adís Abeba, constataron periodistas de la AFP.

Los votantes debían marcar dos papeletas, una para las legislativas federales y otra para los parlamentos regionales.

Ahmed, en el poder desde 2018, enfrenta crecientes críticas internacionales por su autoritarismo y la represión de voces disidentes, luego de una apertura en sus primeros años de gobierno, que le mereció el Premio Nobel de la Paz en 2019.

El centro de estudios Chatham House indicó en una nota del 28 de mayo que este proceso será «una de las elecciones menos competitivas» desde la instauración del multipartidismo en Etiopía en 1991.

Desde ese año, las elecciones en el segundo país más poblado de África, con 130 millones de habitantes, han dejado poco espacio a la oposición, y más bien han servido para «reforzar el poder del gobierno en ejercicio», agregó Chatham House.

Poco más de 50 millones de electores estaban llamados a las urnas en cerca de 48.000 colegios electorales, repartidos en un territorio de 1,1 millones de kilómetros cuadrados.

En la Cámara de Representantes del Pueblo saliente, surgido de las legislativas de 2021, el gobernante PP ocupa 96% de los escaños.

El cierre de los centros de votación está previsto para las 18H00 (15H00 GMT).

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