Etiopía vota en unas elecciones con el partido del primer ministro como gran favorito

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Adís Abeba, 31 may (EFE).- Más de 50 millones de etíopes están llamados a las urnas en las elecciones generales de este lunes, en las que se da casi por segura una nueva victoria del partido del primer ministro, Abiy Ahmed, que aspira a un nuevo mandato de cinco años, y que han sido puestas en tela de juicio por la oposición.

Algo más de 53.100 colegios electorales abrirán oficialmente sus puertas a las 06:00 hora local (03:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 hora local (15:00 GMT) en los séptimos comicios generales de este país del Cuerno de África.

Según la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, en inglés), un total de 47 partidos se han registrado en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro del segundo país más poblado del continente, hogar de más de 130 millones de personas.

Los votantes elegirán una nueva composición de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento), en la que el partido que consiga la mayoría elegirá al primer ministro que encabezará el Gobierno federal durante el próximo quinquenio.

Se espera que el Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy obtenga el triunfo en las elecciones, lo que le brindaría al mandatario un nuevo mandado.

El PP cuenta con 457 escaños de un total de 547 desde los comicios de 2021, marcados por la guerra civil en la región de Tigré (norte).

Abiy, en el poder desde 2018, hizo un llamamiento el pasado martes a los etíopes para que acudan a las urnas.

«Estas elecciones representan una oportunidad crucial para determinar el destino de nuestro país en los próximos años», afirmó el primer ministro, al reafirmar su confianza en que el Parlamento sea la «plataforma para las voces del pluralismo».

Pocos dudan de la victoria del PP en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

Sin elecciones en Tigré tras la guerra

Como en los comicios de 2021, no acudirá a las urnas la región norteña de Tigré, que sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (FLPT), partido en el poder entonces en la región y actualmente ilegalizado; y que causó al menos 600.000 muertes.

Los problemas de seguridad y la falta de claridad administrativa sobre el terreno imposibilitan la votación, por lo que no se elegirán los 38 escaños correspondientes a la región en el Parlamento.

Tampoco habrá elecciones en ocho de las 138 circunscripciones de la región de Amhara, una de las más grandes del país, por problemas de seguridad por enfrentamientos entre el Ejército federal y la milicia Fano.

El país afronta otros desafíos de seguridad como el de Oromía, región que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés), catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno y que rechaza unos comicios que tila de «farsa».

Dudas de la oposición

Algunos partidos opositores han expresado dudas sobre la votación, argumentando que el clima político actual favorecerá al PP.

Mistresilasie Tamerat, secretaria de la coalición Cooperación para la Unidad Etíope (que incluye a su partido, el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, EPRP), se mostró muy pesimista.

«No esperamos nada positivo de las elecciones. Todo el entorno favorece claramente al partido gobernante. No podemos operar libremente ni reunirnos con nuestros electores», declaró Mistresilasie a EFE.

Eyoel Solomon, portavoz del partido liberal Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social (EZEMA), expresó un sentimiento similar.

«Nuestros miembros han sido intimidados y acosados ​​por el partido gobernante. A pesar de las dificultades, nos presentaremos a las elecciones. ¡No hay vuelta atrás!», señaló Eyoel.

Algunos expertos también manifestaron dudas sobre la imparcialidad de las elecciones.

“El proceso electoral no ha sido propicio en todo el país debido al conflicto. Por lo tanto, la mayoría de los votos irán al PP», declaró a EFE el analista político Geteye Terfie, al advertir de que el país se encuentra en una «encrucijada».

Para electores como Tsehaye Belachew, de 61 años y quien se registró para votar por séptima vez, participar es un deber cívico.

«Creo que a través de las elecciones podemos decidir el destino de nuestra nación. Ahora tengo voz y espero votar por el cambio», declaró Tsehaye a EFE en la capital, Adís Abeba.

Las misiones de observación electoral de la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) supervisarán el desarrollo de la votación. EFE

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