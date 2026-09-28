Euskadi pide en Bruselas que la futura PAC garantice rentabilidad y el relevo generacional

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Bruselas, 28 sep (EFE).- La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, reclamó este lunes en Bruselas que la futura Política Agraria Común (PAC) garantice objetivos como la rentabilidad de las explotaciones y el relevo generacional.

Además, pidió que ese marco legislativo tenga en cuenta «la creciente variabilidad climática, la gestión de riesgos y la mejora de la resiliencia de la actividad agraria».

Barredo, que asistió a un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) en representación de las Comunidades Autónomas, pidió también que la futura PAC mantenga su «carácter estratégico» para que pueda ofrecer «una respuesta adecuada a los retos» que afronta el sector agroalimentario vasco.

Del asunto se habló en un encuentro al que asistió también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en el que se pasó revista a los avances en la negociación del Reglamento de la futura PAC.

«Euskadi va a defender en este proceso una PAC que dé estabilidad al sector, que priorice a quienes desarrollan efectivamente la actividad agraria y que tenga capacidad para responder a los cambios que ya estamos viviendo”, explicó la consejera, según un comunicado del Gobierno vasco.

Barredo subrayó que el Gobierno Vasco continuará defendiendo sus prioridades ante todas las instancias, nacionales o comunitarias, como que se tenga en cuenta «la diversidad de las estructuras agrarias» y «las condiciones en las que desarrollan su actividad los agricultores y ganaderos».

El Gobierno Vasco abogó por que la UE combine unos «objetivos comunes» con «instrumentos eficaces para responder a las diferentes realidades productivas» de las regiones.

«Tenemos que aprovechar esta negociación para que la futura PAC sea una herramienta útil para quienes producen alimentos, sostienen la actividad económica y mantienen vivo nuestro medio rural. Euskadi va a seguir aportando su visión y defendiendo sus prioridades en todos los espacios en los que se vaya definiendo la política agraria europea», zanjó la consejera vasca. EFE

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