Exalcaldesa de Bogotá Clara López renuncia a candidatura presidencial para apoyar a Cepeda

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Bogotá, 8 abr (EFE).- La exlalcadesa de Bogotá Clara López renunció a su candidatura presidencial para apoyar la del senador Iván Cepeda, aspirante por el partido de izquierda Pacto Histórico, en las elecciones colombianas que se celebrarán el próximo 31 de mayo.

En una rueda de prensa, López aseguró que considera a Cepeda una opción para dar continuidad al proyecto político progresista que, dijo, tuvo un punto de consolidación con la elección del presidente Gustavo Petro, también parte del Pacto Histórico.

«Nuestro objetivo, que era atraer a sectores de centro, sectores no alineados y amigos del cambio, fue derrotado por la polarización, por eso hemos querido fortalecer esta opción tan importante para el país», sostuvo la excandidata, que también es senadora y compañera de bancada de Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones de mayo.

Como parte de la adhesión a la campaña de Cepeda, la senadora corroboró que firmarán un acuerdo político compuesto por seis puntos, que apoyará un nuevo modelo económico que surge de la articulación de políticas sociales, energéticas y comerciales impulsadas por el actual gobierno, y que tiene como objetivo combinar «crecimiento económico con equidad».

En ese sentido, López, que fue alcaldesa de Bogotá en 2011, afirmó que «se puede crecer y distribuir al tiempo».

Otro de los puntos centrales de la alianza tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad y de la implementación del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, así como garantizar «verdad, justicia y reparación» para las víctimas del conflicto armado.

El pasado 28 de marzo, el diario El Tiempo publicó una encuesta realizada por las firmas Guarumo y Ecoanalítica en la que el senador Cepeda se mantiene en cabeza con el 37,5 % de la intención de voto.

El segundo lugar muestra un apretada disputa entre el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria (20,2 %), y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático (19,9 %), una diferencia mínima que configura empate técnico pues el margen de error de la encuesta es del 2,2 %. EFE

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