Exalcaldesa de California se declara culpable de actuar como agente secreto de China

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- La exalcaldesa de la ciudad de Arcadia Eileen Wang, procesada por sus vínculos con Pekín, se declaró este viernes culpable ante un tribunal de California (EE.UU.) de actuar como agente ilegal del Gobierno de China en EE.UU., un cargo por el que se enfrenta a un máximo de 10 años de cárcel.

La exedil de este municipio, ubicado en el sur de California, en Estados Unidos, presentó su dimisión el pasado 11 de mayo tras haber sido acusada ante un tribunal federal de actuar como agente ilegal del Gobierno de China y admitir su culpabilidad.

Wang «está acusada mediante una denuncia formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero», informó la Fiscalía en un comunicado.

En el acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber trabajado «bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China» y ayudó a difundir propaganda a favor de China en Estados Unidos desde finales de 2020 hasta 2022, año en el que fue elegida para el cargo.

En concreto, colaboró junto a un socio para gestionar US News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense.

Ambos «recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China para publicar contenido a favor de China en el sitio web», precisó.

«Este acuerdo de culpabilidad es el último éxito en nuestra determinación de defender la patria contra los intentos de China de corromper nuestras instituciones», celebró por su parte el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli.

La ya exalcadesa de este municipio de unos 54.000 habitantes, ubicado en el noreste de Los Ángeles, fue elegida en noviembre de 2022 para el Consejo Municipal de Arcadia, un órgano de Gobierno compuesto por cinco personas del cual el máximo cargo representativo es elegido de forma rotativa. EFE

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