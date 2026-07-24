Excarcelan a una pareja acusada de conspirar contra la primera ministra de Trinidad y Tobago

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El gobierno de Trinidad y Tobago ordenó este jueves la excarcelación de un empresario y su esposa por un presunto complot para asesinar a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, luego de que la pareja permaneció un mes tras las rejas bajo detención preventiva.

Trinidad y Tobago activó el Estado de Emergencia desde hace un año debido a los asesinatos que se han registrado en la isla.

En este contexto, Dominic Hadeed, de 52 años, y su esposa, Genevieve Hadeed, de 42, fueron arrestados el 24 de junio por orden de un tribunal superior.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, anunció la revocatoria de la detención preventiva y dispuso excarcelación de la pareja. «La detención continua en esas circunstancias sería desproporcionada», indicó el ministro.

Los Hadeed fueron señalados de participar en una supuesta conspiración para asesinar a la primera ministra, el fiscal general John Jeremie y otros altos funcionarios del gobierno.

Los documentos de la detención alegaban explícitamente que Genevieve Hadeed había hecho declaraciones pidiendo el asesinato de la primera ministra.

«Estoy obligado a equilibrar el derecho a la libertad del detenido y la protección de la ley con la necesidad de preservar y proteger la seguridad pública durante un Estado de Emergencia», declaró el ministro.

Alexander subrayó que la investigación penal sigue activa.

str/lp/vel