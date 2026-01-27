Excomandante sandinista, culpable de estafar casi 5.000 millones de dolares a Nicaragua

3 minutos

San José, 27 ene (EFE).- El antiguo comandante de la revolución y asesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia de Nicaragua, Bayardo Arce Castaño, fue hallado este martes culpable de estafar al Estado nicaragüense 4.961,9 millones de dólares, informó la Procuraduría General de Justicia.

Arce Castaño, de 76 años y uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista, fue hallado culpable junto a su asistente, Ricardo Bonilla Castañeda, por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua.

La Justicia ordenó decomisar los bienes de los acusados, mientras que en una audiencia posterior, cuya fecha no ha sido precisada, se anunciará la pena de cárcel, que por el delito de defraudación al Estado puede ser de hasta 30 años.

Lavado de activos en la modalidad de fraude al Estado

El tribunal declaró la responsabilidad penal para ambos acusados por el delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado, indicó en una declaración la Procuraduría, que es la representante legal del Estado.

«La autoridad judicial tuvo plenamente acreditado que los acusados participaron de forma concertada y continuada en un esquema estructurado de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito provenientes de defraudación tributaria, utilizando múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a disimular el origen y destino del dinero, afectando gravemente la transparencia del sistema financiero nacional y los intereses patrimoniales del Estado», sostuvo la Procuraduría.

Sobre los testaferros, según la sentencia, los acusados reclutaban a empleados y a terceros para figurar como socios de fachadas, bajo la dirección de Arce Castaño y Bonilla Castañeda, con el fin de ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Transferencias a Panamá y a las Islas Vírgenes Británicas

Se identificaron 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de la evasión fiscal sistémica, de acuerdo con el fallo.

Además, utilizaban la estratificación mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

Arce Castaño, que fue jefe de campaña del presidente Daniel Ortega en las elecciones de 1990, en la que los sandinistas fueron derrotados por Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue aprehendido en julio pasado luego de que la Procuraduría lo acusara de desacato por no acudir a una cita para responder a la investigación por «transacciones al margen Estado”.

El exguerrillero, quien fue uno de los principales dirigentes que lideraron la insurrección sandinista que en 1979 derrocó con las armas a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre 1979 y 1990.

También fue asesor económico de la Presidencia desde 2007, cuando Ortega retornó al poder, y uno de seis sobrevivientes de los nueve comandantes de la revolución y el único que seguía al lado de mandatario. EFE

mg/gf/seo