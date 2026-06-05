Exiliados en EE.UU. crean cámara de comercio para invertir en Cuba cuando sea «libre»

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Miami (EE.UU.), 5 jun (EFE).- Exiliados en Estados Unidos crearon la Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) para invertir en la isla cuando sea «libre», ante la actual presión del presidente Donald Trump a La Habana, con un plan que fomentará la «inmigración occidental» y la restauración de la bolsa de valores.

Empresarios cubanos en Miami, presididos por el publicista y agente de bienes raíces Juan Omar Sixto, fundaron la organización con una visión «de una futura Cuba que sea libre y democrática con garantías legales para el comercio», según el sitio web oficial disponible este viernes.

La agrupación también promete asociarse con emprendedores privados en la isla «sin ningún lazo con los miembros del actual régimen político cubano» para cumplir con la Ley Helms-Burton o LIBERTAD de 1996, que establece condiciones para que EE.UU. apoye una «Cuba libre e independiente».

Los inversionistas, quienes se reunirán el 22 de julio, idearon un plan de tres años que contempla «crear una comisión para atraer talentosos inmigrantes occidentales a una nueva Cuba» y «abogar por el restablecimiento de la Bolsa de Valores de Cuba».

Entre sus mayores objetivos también está que organizaciones de profesionales cubanoestadounidenses, como médicos, ingenieros y contadores, entrenen a sus contrapartes cubanas y apoyen a los emprendedores dentro de la isla.

También buscan invitar instituciones educativas de Estados Unidos para establecer centros de investigación y desarrollo en Cuba.

La creación de la cámara trasciende mientras Estados Unidos cierra este viernes el periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompan lazos con la isla, pues Trump decretó el pasado 1 de mayo medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales.

Además, el Departamento del Tesoro impuso este jueves sanciones financieras al presidente Miguel Díaz-Canel, varios de sus familiares, a un hijo del exmandatario Raúl Castro, además de al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La presión de Trump a La Habana ha motivado a organizaciones y gobiernos en Florida, hogar de la mayor población de origen cubano en EE.UU., más de 1,6 millones de habitantes, a prepararse para un posible cambio de régimen. EFE

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