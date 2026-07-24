Exministro y aliado de Maduro se declara no culpable de lavado de dinero en EEUU

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El exministro de Industria venezolano, Alex Saab, un aliado clave del expresidente Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero y otros delitos financieros este viernes ante un tribunal en Miami.

Saab no compareció ante el juez y delegó su declaración en sus abogados, explicó uno de sus letrados a la AFP.

Considerado el testaferro de Maduro, Saab está acusado de ser el líder de una red que desvió dinero del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

«Alex Saab supuestamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentación venezolano destinado a los pobres, así como de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano», aseguró en mayo el fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva.

Saab fue expulsado de Venezuela para que afrontara los cargos en su contra en Estados Unidos.

Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).

Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.

Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. Pero fue liberado en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.

Maduro nombró a Saab ministro de Industria en 2024.

Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos.

Esta semana un tribunal federal en Nueva York dictaminó que Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Estados Unidos en junio de 2027.

El exmandatario, de 63 años, y su esposa están detenidos en una cárcel de Brooklyn. Ambos se declararon inocentes de cargos de narcotráfico y posesión y conspiración en relación con armas de fuego.

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