Expansión americana de EFE: del arrojo pionero a una red global de periodismo en español

5 minutos

Manuel Fuentes

Madrid, 3 dic (EFE).- Sesenta años después de su llegada a América, la Agencia EFE ha pasado de aquella aventura inicial con «una mesa rudimentaria» y una máquina de escribir a convertirse en uno de los pilares del periodismo en español.

La expansión no nació de un plan calculado, sino del impulso de abrir horizontes allí donde el español tenía un territorio inmenso y vivo. América Latina ofrecía noticias, lectores y un espacio ideal para crecer con una voz propia.

El primer paso fue clave. EFE abrió en 1965 su corresponsalía en Buenos Aires y puso al frente a Mariano Perla, periodista influyente en Argentina, con pasado en medios del Partido Comunista y vinculado al Centro Republicano Español.

Víctor Olmos recuerda en su libro ‘Historia de la Agencia EFE. El mundo en español’ que su nombramiento durante el franquismo fue una señal hacia unos medios latinoamericanos que observaban a España con recelo. La Agencia buscaba mostrar profesionalidad, imparcialidad y voluntad de tender puentes.

Los primeros corresponsales construyeron la red americana casi a pulso, con precariedad y mucha determinación: «Había que estar, fuese como fuese».

Germán Reyes pasó 34 años entre guerras, desastres y transformaciones en Centroamérica, además de formar a jóvenes periodistas: «He estado cubriendo la guerra y la paz en Centroamérica. En El Salvador vi morir a colegas y muchos otros civiles (…) esas coberturas me han convertido en una persona más humana».

Agustín de Gracia llegó en 1982 también para cubrir la guerra en El Salvador y terminó en 2022 al frente de la delegación de Brasil. Durante cuatro décadas narró episodios tan dispares como el fin de la dictadura de Pinochet o la huida en helicóptero de un presidente argentino.

Y precisamente en Buenos Aires comenzó Natalia Kidd como becaria «en el siglo pasado», cuando aún no se usaba internet. Lo que más la marcó fueron momentos en que historia y actualidad se mezclaban, como la elección del papa Francisco o las negociaciones del acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Mar Marín resume así las fortalezas de la Agencia: «Un idioma común, una cultura común —aunque muy rica en su diversidad— y una apuesta clara por América Latina son las principales bazas de la Agencia EFE en la región». Ella misma ha trabajado en Ciudad de México, La Habana, Buenos Aires y Río de Janeiro.

A la capital carioca también llegó en 1992 Carlos Moreno para cubrir la Cumbre de la Tierra sin imaginar que acabaría viviendo en Brasil. Allí contó destituciones presidenciales, juicios, encarcelamientos, un Mundial y unos Juegos Olímpicos.

Del télex a la era digital

Los corresponsales de EFE trabajaron en países atravesados por dictaduras, crisis económicas, guerras civiles y desastres naturales. Enviaron crónicas por teléfono o por télex, lucharon contra la censura y horarios imposibles, y aun así sabían que estaban construyendo un proyecto periodístico sólido.

Su labor permitió a la Agencia entender que América no era una extensión de España, sino un universo propio que requería aprender a mirar sin ideas previas.

Al final de los ochenta, EFE ya tenía una presencia consolidada en un continente que seguía siendo exigente e imprevisible y que vivía procesos que marcaban época: transiciones democráticas, colapsos económicos, catástrofes y nuevos liderazgos.

La Agencia fue transformándose también como esa realidad. Llegaron la digitalización, el trabajo multimedia, la reorganización regional y las mesas de edición conectadas a miles de kilómetros. Las nuevas generaciones aportaron frescura y otros ritmos, mientras los veteranos mantenían la memoria del oficio.

Tras Buenos Aires en 1965, EFE abrió delegaciones en Lima, México, Bogotá y Río de Janeiro. En 1966 lanzó el servicio informativo para Iberoamérica, que consolidó su presencia regional. En 1972 impulsó ACAN-EFE en Panamá, clave para integrar la información centroamericana en el circuito internacional.

Y en 1979, con su ingreso en la Sociedad Interamericana de Prensa, quedó claro su reconocimiento continental.

En los años noventa ya era la agencia con mayor implantación en Latinoamérica. Hoy cuenta con más de 2.000 profesionales de 60 nacionalidades, repartidos en más de 180 ciudades de 110 países, y produce cerca de tres millones de noticias anuales en texto, foto, video, audio y multimedia.

En América, su presencia se articula a través de delegaciones nacionales y centros de edición, entre ellos la Mesa de Edición de Bogotá, que permite procesar y distribuir contenidos en tiempo real. También mantiene una sólida estructura en Estados Unidos, con oficinas en Washington, Miami, Los Ángeles y Nueva York, esenciales para la comunidad hispana.

Desde su llegada, EFE asumió la misión de ofrecer una mirada informativa en español para un continente que dependía de agencias no hispanas. Su expansión respondió a una convicción: América debía ser contada por periodistas que compartieran la lengua y comprendieran el contexto cultural.

Con los años, su combinación de cobertura global, diversidad de formatos y estructura territorial la convirtió en un referente del periodismo en español.

La historia de EFE en América es también la historia de una comunidad profesional que enfrentó dictaduras, guerras, desastres, crisis y transiciones, construyendo una memoria informativa que forma parte del patrimonio del mundo iberoamericano.

Sesenta años después, sigue presente la mezcla de oficio y vocación. La idea de que América exige ser contada cada día y de que hacerlo en español, con sensibilidad y respeto, sigue siendo un valor esencial. EFE

