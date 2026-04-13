Expertos de la ONU acusan a Israel de perpetuar el sufrimiento de los desplazados en Gaza

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Ginebra, 13 abr (EFE).- Expertos de Naciones Unidas expresaron este lunes su preocupación por los recientes ataques militares israelíes a zonas donde se refugian civiles palestinos en el oeste de Ciudad de Gaza, la capital de la Franja, lo que según ellos perpetúa un «ciclo de desplazamiento, terror y ataques selectivos».

El objetivo de estos ataques es «hacer que la vida sea insoportable para los palestinos y obligarles a abandonar su hogar de forma permanente», indicaron en un comunicado conjunto.

Recordaron que la destrucción generalizada de Gaza tras más de tres años de conflicto ha afectado a un 92 % de las viviendas en el territorio, y que el patrón de ataques continuos equivale a un traslado forzoso, que es una grave violación del derecho internacional, que en determinadas circunstancias podría considerarse crimen de guerra.

Los expertos, incluida la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, también expresaron su preocupación por la fuerte escalada del desplazamiento forzado en Cisjordania, donde más de 36.000 palestinos han dejado sus hogares en un contexto de aumento de la violencia y expansión de los asentamientos israelíes ilegales.

«Demuestra una vez más la existencia de una política de limpieza étnica en el territorio palestino ocupado», agregaron, en línea con lo denunciado en un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los expertos reiteraron su llamamiento a que Israel ponga fin a todos los traslados forzosos, facilite el retorno seguro y voluntario de los palestinos desplazados y garantice un acceso de la asistencia humanitaria seguro y sin obstáculos.

Firman el comunicado también los relatores de la ONU para los desplazados internos (Paula Gaviria), derecho a la alimentación (Michael Fakhri) y al agua potable (Pedro Arrojo), entre otros. EFE

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