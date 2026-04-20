Expertos de la ONU alertan sobre torturas en una colonia penitenciaria de Bielorrusia

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Expertos de la ONU expresaron el lunes su profunda preocupación por las denuncias de detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y por las condiciones de reclusión en una colonia penitenciaria de Novopolotsk, en Bielorrusia.

«La información que recibimos pone de manifiesto prácticas de detención profundamente alarmantes, que podrían constituir graves violaciones del derecho internacional», declararon en un comunicado estos 17 expertos, entre los que se encuentran los del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

«Nos preocupa enormemente que los reclusos de la colonia de Novopolotsk puedan ser sometidos a aislamiento prolongado, sanciones disciplinarias y castigos corporales tras intentos de suicidio, la denegación de atención médica esencial y represalias por intentar presentar denuncias», añadieron.

El comunicado detalla en particular el caso del periodista Ihar Losik, que fue «detenido arbitrariamente desde junio de 2022 hasta septiembre de 2025 por acusaciones de carácter político», entre otros lugares en la colonia penitenciaria nº1 de Novopolotsk.

Es uno de los 52 presos políticos que Bielorrusia -cuyo presidente, Alexander Lukashenko, busca estrechar lazos con Donald Trump- aceptó liberar en septiembre de 2025.

Según los expertos de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pero no hablan en nombre de la organización, habría sufrido un aislamiento prolongado en condiciones muy duras y se le habría negado el contacto con su familia y con un abogado. También afirman que habría intentado suicidarse en dos ocasiones durante su detención.

Según la ONG Viasna, Bielorrusia sigue contando con más de 1.100 presos políticos.

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