Expertos de la ONU critican proyecto de ley en Perú que elimina el concepto de «género»

1 minuto

Ginebra, 22 dic (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas criticaron este lunes un proyecto de ley del Congreso peruano que eliminaría el concepto de «género» en políticas públicas clave, sustituyéndolo por el de «sexo biológico».

El texto de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a través de esa terminología, «debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas», indicaron en un comunicado.

La nueva legislación en trámite «representaría un importante retroceso» en la lucha por «promover la igualdad y la no discriminación», aseguraron los firmantes, quienes también criticaron que se sustituyan las referencias a la «igualdad de género» por «equidad» o «igualdad de oportunidades».

«Si bien la equidad y la igualdad de oportunidades son objetivos importantes, no pueden sustituir por sí mismos a la igualdad de género», subrayaron los expertos.

También alertaron que la legislación penalizaría arbitrariamente a los defensores de derechos humanos, incluidos las que trabajan en favor de la no discriminación y los derechos de las personas LGBT.

Firman el comunicado, entre otros, la relatora para los defensores de derechos humanos (Mary Lawlor) y sus homólogos sobre salud física y mental (Tlaleng Mofokeng) y libertad de reunión (Gina Romero). EFE

